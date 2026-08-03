Газовый экзамен зимы: хватит ли Украине собственной добычи под ракетными ударами

У Украины есть шансы накопить достаточные запасы газа до начала отопительного сезона. В то же время, эксперты предостерегают: само наличие газа в хранилищах еще не гарантирует теплой зимы — решающими могут стать деньги на экстренный импорт и то, насколько уцелевшим останется внутренняя добыча под ударами.

Кубометры покоя и выполнит ли Украина план без помощи ЕС

Украина продолжает подготовку к зиме и, по оценкам экспертов, способна выполнить план по накоплению газа до начала отопительного сезона. Правительство рассматривает два ориентира накопления газа к отопительному сезону: минимальный объем в 13,1–13,2 млрд кубометров, что соответствует прошлогоднему уровню, и базовый сценарий, предусматривающий 14,6 млрд кубометров газа в подземных хранилищах.

Если вычислить из имеющихся запасов газ долгосрочного хранения, выполняющего роль буферного, в хранилищах уже более 12,2 млрд кубометров, рассказал Delo.ua директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович. По его словам, минимальной цели правительства можно достичь даже на спокойном темпе закачки, несмотря на продолжающиеся удары России. А для выхода на базовый правительственный сценарий нужно докачать еще около 2,5 млрд кубометров — этого можно добиться с учетом разных источников поступления газа, включая импорт.

Аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо оценивает перспективы еще более оптимистично. По его расчетам, с текущими темпами добычи и потребления Украина даже без импорта способна выйти на 15 млрд кубометров до 1 ноября — больше, чем в любое из предыдущих лет, когда в хранилища закачивали 12,8–13,2 млрд кубометров и все равно проходили отопительный сезон.

Президент центра "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар более сдержан в своей оценке и ставит подготовке "троечку". По его убеждению, проблема никогда не заключалась в том, что негде купить газ: вопрос всегда упирался в то, где на это взять деньги, поскольку "Нафтогаз" остается хроническим должником.

ПСО и другие финансовые "черные дыры" или кто заплатит за дешевый газ для людей

В прошлом году "Нафтогаз" привлек значительные суммы для экстренных закупок газа: по оценкам аналитиков, речь идет о 1,12 млрд евро кредитов от международных финансовых учреждений, около 26,8 млрд грн от украинских банков и около 432 млн евро грантов, преимущественно от правительства Норвегии. Однако в последний месяц на фоне боевых действий в Персидском заливе цены на газ выросли, и импорт с европейских рынков стал коммерчески менее привлекательным, отметил Ницович.

Одновременно компания пытается упорядочить старые долги. В июне "Нафтогаз" договорился с держателями еврооблигаций о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 млрд евро (600 млн евро с погашением в 2026 году и 500 млн долларов с погашением в 2028-м), продлив сроки выплат до 2032-2033 годов.

Тогдашний председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий объяснял, что договоренность дает компании больше возможностей направлять ресурсы на восстановление инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону. По его словам, только за 2025 год россия нанесла 229 ударов по объектам Группы "Нафтогаз" — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны вместе, а с начала 2026 количество атак превысило 170.

Компания также рассчитывает на дальнейшую поддержку государственных банков и таких кредиторов, как ЕБРР. На конференции по восстановлению Украины в Гданьске говорилось и о возможном финансировании со стороны Американского экспортно-импортного банка, правда, преимущественно по закупкам оборудования и услуг, а не непосредственно газа.

Но самое большое давление на финансы компании оказывают долги внутри страны — и здесь следует объяснить, откуда они берутся. Государство обязывает "Нафтогаз" продавать газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго по фиксированной, ниже рыночной цене. Речь идет о так называемом механизме специальных обязанностей (ПСО), социальная функция которого — сдерживать тарифы для людей. Разницу между реальной стоимостью газа и льготной ценой должен компенсировать государственный бюджет. Но компенсация регулярно оказывается меньше, чем нужно: на 2026 год в бюджете на это заложено лишь 20 млрд грн, тогда как фактическая нехватка, по оценкам аналитиков, может достигать еще 14–58 млрд грн в зависимости от цен на газ. Эту разницу "Нафтогаз" фактически покрывает сам, недополучая деньги за поставленный газ.

Далее этот долг двигается по цепочке вниз. Предприятия теплокоммунэнерго, и сами недополучающие компенсацию от государства, накапливают долги перед "Нафтогазом" — по данным Минразвития, по состоянию на середину июня 2026 года они составляли 122,7 млрд грн, или около 70% всей кредиторской задолженности ТКЭ. А сами теплокоммунэнерго, в свою очередь, не могут полностью рассчитаться с "Нафтогазом", потому что часть средств им должно население: долг украинцев перед ТКЭ на начало года составил около 36 млрд грн. Издание Delo.ua обратилось с запросом в прессслужбу "Нафтогаза", но на момент публикации

От Польши до США и как Украина диверсифицирует топливные риски

Около 90% потребностей в газе Украина традиционно обеспечивает собственную добычу. Однако для формирования необходимых запасов и прохождения отопительного сезона стране все равно приходится импортировать часть ресурса.

Эксчельник "Укртрансгаза" Сергей Макогон считает, что именно доступ к финансированию будет определять возможности Украины по дополнительному импорту газа. По его оценкам, импорт 2 млрд кубометров ресурса будет стоить около $1 млрд, а для обеспечения необходимых запасов к следующей зиме общая потребность в финансировании может составить $3–4 млрд.

Часть этого риска "Нафтогаз" уже пытается диверсифицировать: компания развивает сотрудничество с польским ORLEN, через которое закупает американский сжиженный газ (LNG). До конца 2026 года из-за этого партнерства Украина планирует импортировать до 1 млрд кубометров газа из США — соглашение об этом. подписали в конце прошлого года, а первая партия уже поступила в Украину в начале февраля.

Уроки Бродов и почему "Нафтогаз" опоздал с защитой своих объектов

Российские удары остаются главным фактором риска для сезона 2026-2027 годов, хотя пока не являются критическими для подготовки к зиме.

По словам Свища, атаки на добычу продолжаются практически еженедельно, в основном в Харьковской и Полтавской областях, где сосредоточены основные объемы украинской добычи. Значительную часть утраченных объемов компания восстанавливает, и это не оказывает существенного влияния на темпы закачки газа в хранилища. Впрочем, наиболее чувствительным к интенсивности ударов остается именно добыча: в феврале и октябре прошлого года после массированных атак он падал на 40–50%, и повторение такого сценария напрямую повлияет как на темпы подготовки, так и на прохождение самого сезона.

Гончар обращает внимание на другую сторону проблемы – институционную неготовность компании. В отличие от "Укрэнерго", в "Нафтогазе" системной защитой критически важных элементов газовой инфраструктуры начали заниматься только в начале этого года после удара по объекту нефтетранспортной системы в Бродах.

Подготовку к зиме "Нафтогаз" проходит уже с новым руководством. 17 июля наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности председателя правления Сергея Федоренко — после того, как предыдущий глава Сергей Корецкий возглавил правительство. Ключевой задачей нового руководителя пресс-служба компании назвала сохранение темпов подготовки к отопительному сезону и восстановление нефтегазовой инфраструктуры в условиях систематических российских ударов.

В конце июля, комментируя очередную серию атак на газодобывающие объекты в Харьковской области, повредившие оборудование и повлекшие потерю части текущей добычи, Федоренко назвал эти удары попыткой сорвать подготовку к зиме.

Почему наличие газа не гарантирует горячих батарей

Гончар напоминает, что готовность к зиме не сводится только к объемам газа в хранилищах: не менее важно состояние теплоэнергетики и ее защищенность от российских атак, ведь даже при достаточных запасах газа повреждения объектов генерации или теплоснабжения могут привести к перебоям с теплом для потребителей.

Так что, как отмечают эксперты, газа, скорее всего, хватит, если не будет новых масштабных атак, но главным риском остается финансирование импорта.