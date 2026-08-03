Ущерб от лесных пожаров в Европе уже превысил €3 млрд: под угрозой бизнес и АЭС

Лесные пожары и аномальная жара, охватившие Францию, Испанию, Португалию, Грецию и Румынию, уже нанесли экономический ущерб более чем на 3,1 млрд евро. Эта сумма существенно превышает среднегодовой показатель ущерба от пожаров для всего Европейского Союза, который Еврокомиссия ранее оценивала в 2,5 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

За первые два месяца пожароопасного сезона в пяти наиболее пострадавших странах Еврозоны выгорело около полумиллиона гектаров земли. Приведенные расчеты отражают только так называемую стоимость "восстановления" - расходы на повторную посадку и уход за ними.

Реальные экономические убытки будут значительно выше, поскольку страховые компании, предприятия и домохозяйства все еще оценивают ущерб, причиненный имуществу, урожаю и туристической отрасли в разгар летнего сезона. Дополнительным бременем в долгосрочной перспективе станет рост страховых премий и расходы на закупку спецтехники для пожаротушения.

Удар по промышленности и угроза энергетике

Во французском департаменте Жиронда, который является важным промышленным хабом, из-за пожаров и эвакуации персонала вынуждены были временно остановить производство таких гигантов оборонной и аэрокосмической отраслей, как Safran, Dassault Aviation и ArianeGroup. По данным местной Торгово-промышленной палаты, стихия напрямую затронула не менее 40 000 предприятий, из которых почти половина полностью приостановила работу.

В Испании огонь подобрался на расстояние 50 км до Мадрида, уничтожив дома, технику и более 18,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, преимущественно пастбищ.

Параллельно с пожарами обостряется энергетический и логистический кризис из-за засухи:

Логистика: критическое снижение уровня воды в Рейне и Дунае усложняет транспортировку товаров и речные перевозки. Поэтому химические концерны BASF, Covestro и Evonik сталкиваются с рисками сокращения производства.

Энергетика: рекордное мелководье на Дунае заставляет власти Венгрии готовиться к остановке атомной электростанции, обеспечивающей почти половину потребностей страны в электроэнергии. По этой причине Румыния уже остановила один из двух реакторов АЭС "Чернавода", поскольку речной воды недостаточно для охлаждения систем.

Эксперты отмечают, что окончательная сумма потерь может втрое превысить среднегодовые показатели ущерба ВВП региона, особенно если огонь распространится на крупные населенные пункты.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина впервые оказала помощь через Механизм гражданской защиты ЕС. Во Францию направили 70 украинских спасателей и 15 специализированных автомобилей для борьбы с масштабными лесными пожарами.