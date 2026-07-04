Мер Харкова закликав використати для України досвід італійського "плану Фанфані"

Успіх повоєнного відновлення України має вимірюватися не лише кількістю відбудованих об'єктів, а насамперед рівнем життя громадян та можливістю повернення українців додому.

Як пише Delo.ua, про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час візиту до італійського Турина.

Виступаючи в міській раді Турина на зустрічі з мером міста Стефано Ло Руссо, депутатами та представниками муніципалітету, Терехов наголосив, що одним із ключових викликів для України після завершення війни стане забезпечення громадян доступним житлом.

Очільник асоціації нагадав про італійський "план Фанфані", який після Другої світової війни дозволив мільйонам італійців отримати житло та став одним із драйверів економічного розвитку країни.

"Після війни нам недостатньо буде просто відбудувати те, що зруйнував ворог. Українці мають почати жити краще – саме цим має вимірюватися успіх відновлення України", – зазначив він та додав, що українська держава має запропонувати людям конкретні умови для повернення, адже тимчасовий прихисток не може тривати вічно.

"Якщо людина живе на валізах і не має власного дому в Україні, рано чи пізно вона знайде його в іншій країні. Тому житло, соціальна підтримка, відбудова інфраструктури й розвиток транспорту мають бути не окремими проєктами, а частиною великої державної політики повернення людей додому", – зазначив Терехов.

Він підкреслив, що Україні варто шукати рішень такого ж масштабу, як італійська програма післявоєнного житлового будівництва, а боротьба з бідністю має стати одним із пріоритетів державної політики.

На його думку, "відновлення – це не про бетон, цеглу і звіти", а "про родину, яка повертається додому".

Під час візиту Терехов та Ло Руссо підписали Угоду про дружбу та співробітництво між Харковом і Турином. Мер Харкова подякував італійській стороні за вже надану допомогу, зокрема за передачу автобусів, та зазначив, що офіційне партнерство відкриває новий етап взаємодії між містами.

Що передбачав "план Фанфані" в Італії

"План Фанфані" (Piano Fanfani), відомий також як INA-Casa, був започаткований в Італії у 1949 році за ініціативою міністра праці, а згодом прем'єр-міністра Італії Амінторе Фанфані. Програма передбачала масштабне державне фінансування житлового будівництва та створення робочих місць у будівельній галузі. Протягом 1949–1963 років у межах програми було збудовано сотні тисяч квартир, що дозволило забезпечити житлом багатьох італійців.

Окрім соціальної функції, "план Фанфані" став одним із чинників післявоєнного економічного зростання Італії, стимулював розвиток будівельної індустрії, суміжних виробництв та внутрішнього попиту.