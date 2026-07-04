Мэр Харькова призвал использовать для Украины опыт итальянского "плана Фанфани"

Успех послевоенного восстановления Украины должен измеряться не только количеством отстроенных объектов, но, прежде всего, уровнем жизни граждан и возможностью возвращения украинцев домой.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время визита в итальянский Турин.

Выступая в городском совете Турина на встрече с мэром города Стефано Ло Руссо, депутатами и представителями муниципалитета, Терехов подчеркнул, что одним из ключевых вызовов для Украины по завершении войны станет обеспечение граждан доступным жильем.

Глава ассоциации напомнил об итальянском "плане Фанфани", который после Второй мировой войны позволил миллионам итальянцев получить жилье и стал одним из драйверов экономического развития страны.

"После войны нам недостаточно будет просто отстроить то, что разрушил враг. Украинцы должны начать жить лучше – именно этим должен измеряться успех восстановления Украины", – отметил он и добавил, что украинское государство должно предложить людям конкретные условия для возвращения, ведь временное убежище не может длиться вечно.

"Если человек живет на чемоданах и не имеет собственного дома в Украине, рано или поздно он найдет его в другой стране. Поэтому жилье, социальная поддержка, восстановление инфраструктуры и развитие транспорта должны быть не отдельными проектами, а частью большой государственной политики возвращения людей домой", – отметил Терехов.

Он подчеркнул, что Украине следует искать решения такого же масштаба, как итальянская программа послевоенного жилищного строительства, а борьба с бедностью должна стать одним из приоритетов государственной политики.

По его мнению, "восстановление – это не о бетоне, кирпиче и отчетах", а "о семье, которая возвращается домой".

В ходе визита Терехов и Ло Руссо подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Харьковом и Турином. Мэр Харькова поблагодарил итальянскую сторону за уже оказанную помощь, в том числе за передачу автобусов, и отметил, что официальное партнерство открывает новый этап взаимодействия между городами.

Что предполагал "план Фанфани" в Италии

"План Фанфани" (Piano Fanfani), известный также как INA-Casa, был начат в Италии в 1949 году по инициативе министра труда, а впоследствии премьер-министра Италии Аминторе Фанфани. Программа предусматривала масштабное государственное финансирование домостроения и создание рабочих мест в строительной отрасли. В течение 1949-1963 годов в рамках программы были построены сотни тысяч квартир, что позволило обеспечить жильем многих итальянцев.

Помимо социальной функции "план Фанфани" стал одним из факторов послевоенного экономического роста Италии, стимулировал развитие строительной индустрии, смежных производств и внутреннего спроса.