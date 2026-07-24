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Камʼянське на Дніпропетровщині оновлює парк транспорту трамваями українського виробництва (ФОТО)

трамвай, Кам’янське
Обкатку проходить перший з 17 нових трамвайних вагонів / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

У місті Камʼянське Дніпропетровської області стартував масштабний проект оновлення парку громадського транспорту трамваями українського виробництва. Наразі обкатку проходить перший з 17 нових трамвайних вагонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Щодня на лінії Камʼянського виходить 20 трамваїв. Отримання техніки дозволить оновити рухомий склад міста на 85%. Транспортні засоби розподілять між усіма чотирма міськими маршрутами.

Технічні характеристики

Трамваї виготовляють у Дніпрі, за 40 км від Камʼянського. Виробник адаптував конструкцію під вимоги замовника: вагон може долати підйом довжиною 120 метрів на одній із ділянок дороги.

Фото 2 — Камʼянське на Дніпропетровщині оновлює парк транспорту трамваями українського виробництва (ФОТО)

Новий громадський транспорт маєь такі характеристики:

  • низький рівень підлоги; 
  • широкі двері; 
  • салон із клімат-контролем; 
  • системи відеоспостереження; 
  • пандуси для пасажирів із інвалідністю та літніх людей; 
  • зменшене споживання електроенергії.
Фото 3 — Камʼянське на Дніпропетровщині оновлює парк транспорту трамваями українського виробництва (ФОТО)

Джерела фінансування

80% вартості проєкту фінансує Європейський інвестиційний банк. Решту 20% покривають із міського бюджету Камʼянського за співфінансування заводу "Камет-Сталь".

Фото 4 — Камʼянське на Дніпропетровщині оновлює парк транспорту трамваями українського виробництва (ФОТО)

"Коли громада купує техніку українського виробника, це дає роботу ще й десяткам виробників різних складових трамвая по всій країні. А це тисячі робочих місць у багатьох регіонах України, а також податки державі на ЗСУ", — зазначив Кисилевський.

Графік поставок

За графіком місто отримає:

  • 6 вагонів — до кінця поточного року; 
  • 11 вагонів — наступного року.

Нагадаємо, минулого місяця у Дніпрі на трамвайний маршрут №1 вийшов другий сучасний низькопідлоговий вагон виробництва української компанії ТОВ "Татра-Юг". Техніка закуплена у межах співпраці з міжнародними партнерами.

Автор:
Тетяна Ковальчук