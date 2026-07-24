Камʼянське на Дніпропетровщині оновлює парк транспорту трамваями українського виробництва (ФОТО)

У місті Камʼянське Дніпропетровської області стартував масштабний проект оновлення парку громадського транспорту трамваями українського виробництва. Наразі обкатку проходить перший з 17 нових трамвайних вагонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Щодня на лінії Камʼянського виходить 20 трамваїв. Отримання техніки дозволить оновити рухомий склад міста на 85%. Транспортні засоби розподілять між усіма чотирма міськими маршрутами.

Технічні характеристики

Трамваї виготовляють у Дніпрі, за 40 км від Камʼянського. Виробник адаптував конструкцію під вимоги замовника: вагон може долати підйом довжиною 120 метрів на одній із ділянок дороги.

Новий громадський транспорт маєь такі характеристики:

низький рівень підлоги;

широкі двері;

салон із клімат-контролем;

системи відеоспостереження;

пандуси для пасажирів із інвалідністю та літніх людей;

зменшене споживання електроенергії.

Джерела фінансування

80% вартості проєкту фінансує Європейський інвестиційний банк. Решту 20% покривають із міського бюджету Камʼянського за співфінансування заводу "Камет-Сталь".

"Коли громада купує техніку українського виробника, це дає роботу ще й десяткам виробників різних складових трамвая по всій країні. А це тисячі робочих місць у багатьох регіонах України, а також податки державі на ЗСУ", — зазначив Кисилевський.

Графік поставок

За графіком місто отримає:

6 вагонів — до кінця поточного року;

11 вагонів — наступного року.

Нагадаємо, минулого місяця у Дніпрі на трамвайний маршрут №1 вийшов другий сучасний низькопідлоговий вагон виробництва української компанії ТОВ "Татра-Юг". Техніка закуплена у межах співпраці з міжнародними партнерами.