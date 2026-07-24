Каменское на Днепропетровщине обновляет парк транспорта по трамваям украинского производства (ФОТО)

В городе Каменское Днепропетровской области стартовал масштабный проект обновления парка общественного транспорта по трамваям украинского производства. В настоящее время обкатку проходит первый из 17 новых трамвайных вагонов.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Каждый день на линии Каменского выходит 20 трамваев. Получение техники позволит обновить подвижной состав города на 85%. Транспортные средства распределят между всеми четырьмя городскими маршрутами.

Технические характеристики

Трамваи изготовляют в Днепре, в 40 км от Каменского. Производитель адаптировал конструкцию под требования заказчика: вагон может преодолевать подъем длиной 120 метров на одном из участков дороги.

Новый общественный транспорт имеет следующие характеристики:

низкий уровень пола;

широкая дверь;

салон с климат-контролем;

системы видеонаблюдения;

пандусы для пассажиров с инвалидностью и пожилых людей;

уменьшенное потребление электроэнергии.

Источники финансирования

80% стоимости проекта финансирует Европейский инвестиционный банк. Остальные 20% покрывают из городского бюджета Каменского за софинансирование завода "Камет-Сталь".

" Когда община покупает технику украинского производителя, это дает работу еще и десяткам производителей разных составляющих трамвая по всей стране. А это тысячи рабочих мест во многих регионах Украины, а также налоги государству на ВСУ" , - отметил Кисилевский .

График поставок

По графику город получит:

6 вагонов – до конца текущего года;

11 вагонов - в следующем году.

Напомним, в прошлом месяце в Днепре на трамвайный маршрут №1 вышел второй современный низкопольный вагон производства украинской компании ООО "Татра-Юг". Техника закуплена в рамках сотрудничества с международными партнерами.