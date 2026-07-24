Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

+0,04

EUR

51,06

--0,01

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Каменское на Днепропетровщине обновляет парк транспорта по трамваям украинского производства (ФОТО)

трамвай, город Каменское
Обкатку проходит первый из 17 новых трамвайных вагонов / Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

В городе Каменское Днепропетровской области стартовал масштабный проект обновления парка общественного транспорта по трамваям украинского производства. В настоящее время обкатку проходит первый из 17 новых трамвайных вагонов.

Как пишет Delo . ua , об этом   сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Каждый день на линии Каменского выходит 20 трамваев. Получение техники позволит обновить подвижной состав города на 85%. Транспортные средства распределят между всеми четырьмя городскими маршрутами.

Технические характеристики

Трамваи изготовляют в Днепре, в 40 км от Каменского. Производитель адаптировал конструкцию под требования заказчика: вагон может преодолевать подъем длиной 120 метров на одном из участков дороги.

Фото 2 — Каменское на Днепропетровщине обновляет парк транспорта по трамваям украинского производства (ФОТО)

Новый общественный транспорт имеет следующие характеристики:

  • низкий уровень пола;
  • широкая дверь;
  • салон с климат-контролем;
  • системы видеонаблюдения;
  • пандусы для пассажиров с инвалидностью и пожилых людей;
  • уменьшенное потребление электроэнергии.
Фото 3 — Каменское на Днепропетровщине обновляет парк транспорта по трамваям украинского производства (ФОТО)

Источники финансирования

80% стоимости проекта финансирует Европейский инвестиционный банк. Остальные 20% покрывают из городского бюджета Каменского за софинансирование завода "Камет-Сталь".

Фото 4 — Каменское на Днепропетровщине обновляет парк транспорта по трамваям украинского производства (ФОТО)

" Когда община покупает технику украинского производителя, это дает работу еще и десяткам производителей разных составляющих трамвая по всей стране. А это тысячи рабочих мест во многих регионах Украины, а также налоги государству на ВСУ" , - отметил Кисилевский .

График поставок

По графику город получит:

  • 6 вагонов – до конца текущего года;
  • 11 вагонов - в следующем году.

Напомним, в прошлом месяце в Днепре на трамвайный маршрут №1 вышел второй современный низкопольный вагон производства украинской компании ООО "Татра-Юг". Техника закуплена в рамках сотрудничества с международными партнерами.

Автор:
Татьяна Ковальчук