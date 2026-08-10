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Винница получила первую партию низкопольных трамваев из Швейцарии (ФОТО)

трамваи, Винница
Винница получила трамваи из Цюриха/Фото: facebook.com/SAMorgunov

Винница обновляет парк общественного транспорта – в город доставили первые два трамвая Tram 2000 из Швейцарии. Они оснащены низким полом для комфортного передвижения людей на колесных креслах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Специалисты Винницкой транспортной компании приступили к проверке транспорта перед выпуском на городские линии.

Основной акцент при подготовке делают на обеспечении инклюзивности. Вагоны имеют низкопольную секцию для удобного пользования пассажирами на колесных креслах. В салонах обустраивают по два специальных места в соответствии с местными стандартами.

Фото 2 — Винница получила первую партию низкопольных трамваев из Швейцарии (ФОТО)
Специалисты уже приступили к проверке транспорта/Фото: facebook.com/SAMorgunov

"Особое внимание уделим тому, чтобы трамваи отвечали требованиям доступности, действующим в Виннице", - отметил Моргунов.

В рамках проекта "Цюрихский трамвай" предусмотрено:

  • передача 23 низкопольных вагонов Tram 2000;
  • снабжение необходимых запчастей;
  • предоставление специального оборудования для обслуживания.

Напомним, на городские маршруты столицы вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта и увеличивать его доступность.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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