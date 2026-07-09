Інфляція сповільнилася: що відбулося з цінами в Україні у червні

Державна служба статистики повідомила про зниження споживчих цін в Україні у червні 2026 року на 0,1% після кількох місяців зростання. Водночас у річному вимірі інфляція сповільнилася до 7,2%, а базова інфляція становила 8,1%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Держстату.

Як змінилися ціни в Україні

Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року знизилися на 0,1% порівняно з травнем.

Для порівняння, у травні ціни зросли на 0,9%, у квітні - на 1,4%, а в березні - на 1,7%. Водночас у червні 2025 року було зафіксовано зростання споживчих цін на 0,8%.

За підсумками червня 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% проти 8,2% у травні.

Також зменшилася базова інфляція, яка не враховує найбільш волатильні складові цін. У червні вона становила 0,5% проти 0,7% у травні, 0,9% у квітні та 1,5% у березні. Водночас у річному вимірі базова інфляція прискорилася до 8,1% з 7,9% за підсумками травня.

Раніше інфляція в Україні різко зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії та у 2022 році сягнула 26,6%. У 2023 році показник знизився до 5,1%, однак у 2024 році знову зріс до 12%. За підсумками 2025 року інфляцію вдалося знизити приблизно до 8% завдяки, зокрема, стриманій монетарній політиці Національного банку України.

У Нацбанку зазначали, що найближчими місяцями інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня. Очікується, що наприкінці року зростання цін може прискоритися, а у 2027 році знову перейти до уповільнення.

Серед факторів, які стримуватимуть інфляцію, у НБУ називають достатню пропозицію продовольчої сировини. Водночас тиск на ціни можуть посилювати високі витрати бізнесу, попереднє послаблення гривні та подальше зростання зарплат через дефіцит робочої сили.

Нагадаємо, витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.