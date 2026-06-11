Інфляція становитиме 4%: Світовий банк погіршив прогнози глобального зростання

Світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання на 2026 рік до 2,5%. Головною причиною такого рішення стала війна на Близькому Сході, яка триває вже четвертий місяць після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters

Наразі це найнижчий показник розвитку з часів пандемії коронавірусу. Через бойові дії та закриття Ормузької протоки стрімко зросли ціни на енергоносії та добрива, що посилило світову інфляцію та викликало занепокоєння щодо продовольчої кризи.

Загроза поглиблення кризи

Світовий банк заявив, що його базовий прогноз передбачав середню ціну на сиру нафту марки Brent на рівні 94 доларів США за рік, що на 36% більше, ніж у 2025 році, і що найгірші перебої з постачанням енергоносіїв зменшаться до кінця липня, а світова інфляція становитиме 4%.

Проте за умови тривалих перебоїв з енергопостачанням вартість сировини може піднятися до 115 доларів, а глобальне зростання сповільниться до 2,1%.

Найгірший варіант розвитку подій передбачає падіння світового ВВП до 1,3%. Це станеться, якщо енергетичний шок спровокує масштабне напруження на фінансових ринках і підірве довіру інвесторів.

Наслідки для регіонів світу

Експерти знизили прогнози для двох третин країн. Найбільше постраждав Близький Схід, де експорт енергоносії опинився під ударом.

Для цього регіону очікування погіршили до 1,6%. Окремо банк погіршив оцінки для ОАЕ, Іраку та Туреччини.

Економіка єврозони у 2026 році має зрости лише на 0,8%, Китай сповільниться до 4,2%, а США втримають показник у 2,2%.

Водночас Індія залишається лідером глобального розвитку з прогнозованим зростанням на 6,6%.

Нагадаємо, Європейський центральний банк також прогнозує прискорення інфляції, та має намір ухвалити рішення про підвищення облікових ставок, що стане першим таким кроком із 2023 року. Регулятор більше не може ігнорувати стрімке зростання інфляції, спровоковане військовим конфліктом за участю Ірану.