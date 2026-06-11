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Инфляция составит 4%: Всемирный банк ухудшил прогнозы глобального роста

Всемирный банк ухудшил прогнозы глобального роста
Всемирный банк ухудшил прогнозы глобального роста / Depositphotos

Всемирный банк снизил свой прогноз глобального роста на 2026 год до 2,5%. Главной причиной такого решения стала война на Ближнем Востоке, продолжающаяся уже четвертый месяц после ударов США и Израиля по Ирану.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Это самый низкий показатель развития со времен пандемии коронавируса. Из-за боевых действий и закрытия Ормузского пролива стремительно выросли цены на энергоносители и удобрения, что усилило мировую инфляцию и вызвало беспокойство по поводу продовольственного кризиса.

Угроза усугубления кризиса

Всемирный банк заявил, что его базовый прогноз предусматривал среднюю цену на сырую нефть марки Brent на уровне 94 долларов США в год, что на 36% больше, чем в 2025 году, и что самые плохие перебои со снабжением энергоносителей уменьшатся до конца июля, а мировая инфляция будет составлять 4%.

Однако при длительных перебоях с энергоснабжением стоимость сырья может подняться до 115 долларов, а глобальный рост замедлится до 2,1%.

Худший вариант развития событий предполагает падение мирового ВВП до 1,3%. Это произойдет, если энергетический шок спровоцирует напряжение на финансовых рынках и подорвет доверие инвесторов.

Последствия для регионов мира

Эксперты снизили прогнозы для двух третей стран. Более всего пострадал Ближний Восток, где экспорт энергоносители оказался под ударом.

Для этого региона ожидания ухудшились до 1,6%. Отдельно банк ухудшил отметки для ОАЭ, Ирака и Турции.

Экономика еврозоны в 2026 году должна вырасти всего на 0,8%, Китай замедлится до 4,2%, а США удержат показатель в 2,2%.

В то же время, Индия остается лидером глобального развития с прогнозируемым ростом на 6,6%.

Напомним, Европейский центральный банк также прогнозирует ускорение инфляции и намерен принять решение о повышении учетных ставок, что станет первым таким шагом с 2023 года. Регулятор больше не может игнорировать стремительный рост инфляции, спровоцированный военным конфликтом с участием Ирана.

Автор:
Татьяна Бессараб