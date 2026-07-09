Инфляция замедлилась: что произошло с ценами в Украине в июне

Государственная служба статистики сообщила о снижении потребительских цен в Украине в июне 2026 года на 0,1% после нескольких месяцев роста. В то же время в годовом измерении инфляция замедлилась до 7,2%, а базовая инфляция составила 8,1%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Госстата.

Как изменились цены в Украине

Потребительские цены в Украине в июне 2026 года снизились на 0,1% по сравнению с маем.

Для сравнения, в мае цены выросли на 0,9%, в апреле – на 1,4%, а в марте – на 1,7%. В июне 2025 года был зафиксирован рост потребительских цен на 0,8%.

По итогам июня 2026 г. годовая инфляция в Украине замедлилась до 7,2% против 8,2% в мае.

Также уменьшилась базовая инфляция, не учитывающая наиболее волатильные составляющие цен. В июне она составила 0,5% против 0,7% в мае, 0,9% в апреле и 1,5% в марте. В то же время в годовом исчислении базовая инфляция ускорилась до 8,1% с 7,9% по итогам мая.

Ранее инфляция в Украине резко возросла после начала полномасштабного вторжения России и в 2022 году составила 26,6%. В 2023 году показатель снизился до 5,1%, однако в 2024 году снова вырос до 12%. По итогам 2025 инфляцию удалось снизить примерно до 8% благодаря, в частности, сдержанной монетарной политике Национального банка Украины.

В Нацбанке отмечали, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться близкой текущему уровню. Ожидается, что в конце года рост цен может ускориться, а в 2027 снова перейти к замедлению.

Среди факторов, сдерживающих инфляцию, в НБУ называют достаточное предложение продовольственного сырья. В то же время давление на цены могут усиливать высокие издержки бизнеса, предварительное ослабление гривны и дальнейший рост зарплат из-за дефицита рабочей силы.

Напомним, расходы украинцев растут второй год подряд: 78% граждан начали тратить больше, чем в прошлом, тогда как только 13% удается экономить. При этом 72% опрошенных пытаются планировать свой бюджет.