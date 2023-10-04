Греция предлагает свои порты для экспорта украинского зерна

Греция готова предоставить альтернативный маршрут для экспорта украинской пшеницы и других зерновых через свои северные порты Салоники и Александруполис. Страна уже обсудила этот план со своими партнерами по ЕС и странами вне блока.

Об этом пишет издание Kathimerini, ссылаясь на состоявшееся в Киеве заявление министра иностранных дел страны Джорджа Герапетрита сделанное во время заседания министров по иностранным делам на Совете ЕС.

Издание пишет, что поскольку заключенное при посредничестве Турции соглашение об экспорте украинских зерновых через черноморские порты страны пока не работает, многие кулуарные работы посвящены поиску альтернатив, ведь Украина жизненно важна для мирового снабжения зерновых.

Герапетрит сказал своим коллегам из ЕС, что Греция готова внести свой вклад в решение проблемы, и акцентировал внимание на "огромных последствиях" развала соглашения с Россией, особенно для стран Глобального Юга.

Разработанный Грецией план предусматривает транспортировку продукции поездом через Румынию и Болгарию в порты Салоник и Александруполис, а принадлежащие Греции коммерческие корабли будут играть очень важную роль в транспортировке зерна.

Сообщается, что хотя греческие порты способны принять необходимые для транспортировки объемы зерна , существуют ограничения пропускной способности железнодорожной сети в северной Греции, поврежденной недавними наводнениями.

Отмечается, что кроме этого существуют альтернативные маршруты по греческому плану через Балтийское и Адриатическое моря. Балтийский вариант проталкивает Польша при сотрудничестве с Литвой, хотя польский порт, например Гданьск, является гораздо более вероятным пунктом экспорта, чем литовский порт Клайпеда.

Адриатический вариант сосредоточен на хорватском порту Риека, где зерно транспортируется поездом через Венгрию и Словакию.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что новый маршрут для транспортировки агропродукции Украины может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии.