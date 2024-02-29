Українські хакери атакували найбільший інтернет-портал у РФ Mаil.гu

У країні-агресорі РФ перестав працювати безоплатний сервіс електронної пошти Mаil.гu. Він зупинився завдяки атакам українського кібервійська.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - підкреслили у відомстві.

Там закликали всіх небайдужих приєднуватися до ІТ-Армії за посиланням .

Mail.ru в Україні під забороною з 2017 року

Зауважимо, згідно з Указом президента України №133/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", обмежувальні санкції передбачають заборону Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів “Mail.ru”, “Вконтакте”, “Одноклассники”, санкції також введені проти ТОВ “Яндекс”, російських компаній розробників-антивірусів “Лабораторія Касперського” і “Доктор Веб”.

Атаки українських хакерів на російську інфраструктуру

Українські хакери продовжують наносити шкоду інфраструктурі країни-агресора.

У січні ІТ-армія здійснила успішну кібератаку, яка призвела до відключення сервера спеціального зв’язку Міністерства оборони Росії.

У кінці листопада 2023 року група хакерів під назвою Blackjack, яка, можливо, пов'язана зі Службою безпеки України, успішно зламала сайт міністерства праці та соціального захисту РФ.

У грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам. А через декілька днів під кібератаку потрапило російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Крім того, 23 січня 2024 року стало відомо про атаку на московського інтернет-провайдера, який обслуговує російські держструктури.