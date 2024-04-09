Українські хакери заблокували роботу оператора підземної інфраструктури Москви: які наслідки атаки

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру московського підприємства критичної інфраструктури “Москолектор”. Компанія відповідальна за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв'язку, силових кабелів та тепломереж російської столиці.

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Про хакерську атаку з посиланням на власні джерела повідомила низка українських ЗМІ. За даними інсайдерів, кібероперацію організувала хакерська група Blackjack, наближена до кібердепартаменту Служби безпеки України.

Джерела повідомляють, що українським кіберфахівцям вдалося вимкнути 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та у Підмосков’ї. Окрім того, хакери знищили 70 серверів і щонайменше 90 терабайт даних “Москолектора” (електронні листи, резервні копії, контракти).

Внаслідок діяльності спеціалістів роботу компанії повністю заблоковано – вона не здатна реагувати на аварії та інші надзвичайні події. За попередніми оцінками, на відновлення роботи “Москолектора” знадобиться від 15 до 30 діб.

Потужні операції хакерів з Blackjack

Напередодні українські хакери, ймовірно пов’язані з СБУ, знищили дата-центр, де свої дані тримали понад 10 тисяч юридичних осіб, серед яких підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

Наприкінці лютого завдяки атакам українського кібервійська перестав працювати російський сервіс електронної пошти Mаil.ru. Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

У грудні 2023 року стало відомо, що Blackjack здійснили успішну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У січні 2024 року ці ж хакери зламали інфраструктуру московського інтернет-провайдера "М9ком" і завдали шкоди його серверам.

А через декілька днів під кібератаку угруповання потрапило "Головне військово-будівельне управління зі спеціальних об'єктів" - держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для Міністерства оборони держави-агресора.

Джерело фото: ua.depositphotos.com