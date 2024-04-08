Експерт про масштабну хакерську атаку кіберів СБУ на росію: У нефтянки рф або палає, або "лагає"

Нефтянка рф зазнає ударів не тільки від дронів СБУ, але і від кіберів Служби. Остання хакерська атака була однією з найбільш масштабних. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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Експерт нагадує, що ударів по НПЗ вже було 13. Тепер додались кібер-атаки.

"Вони на час паралізували роботу основних підприємств російського нафто-газового сектору. Можемо взяти за приклад російську компанію "Лукойл". На початку лютого дрони СБУ атакували один з найбільших нафтопереробних заводів росіян у Волгограді, який належить саме "Лукойлу". Тепер їх заводи понесли збитки завдяки українським хакерам", - акцентує Голобуцький.

Експерт підкреслив, що росіяни намагаються приховати наслідки атаки.

"Але інформація має ряд підтверджень від незалежних джерел. Це була одна з найпотужніших кібер-атак по російській промисловості. Зазначу, що російські хакери до 22-го року вважались одними з кращих у світі. На їх рахунку навіть спроба зірвати вибори у США. Однак, у боротьбі з української спецслужбою, вони не мають успіхів", - вважає політолог.

"Що приносить більше користі: дрони чи хакерські атаки? Важко сказати. Коли палає один НПЗ - це вже багатомільйонні збитки. Та коли певний час лежить вся нафтогазова мережа, в тому числі вся логістика, збитки не менші. Одним словом, нехай у російської нефтянки, після атак СБУ, або палає, або "лагає". А що приносить більше шкоди – розберемось пізніше", - резюмує експерт.

Нагадаємо, що раніше хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі. Знищено більш ніж 300Тб даних "Уральського заводу цивільної авіації", "Газпрому", "Лукойла", "Роснафти" та інших стратегічних підприємств. Спецоперацію провів Кібердепартамент СБУ, який діє спільно з вітчизняною хакерською групою BLACKJACК.

Фото: ua.depositphotos.com