- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
Эксперт о масштабной хакерской атаке киберов СБУ на россию: У нефтянки РФ или пылает, или "лагает"
Нефтянка РФ терпит удары не только от дронов СБУ, но и от киберов Службы. Последняя хакерская атака была одной из самых масштабных. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.
Эксперт напоминает, что ударов по НПЗ уже было 13. Теперь добавились кибератаки.
"Они на время парализовали работу основных предприятий российского нефте-газового сектора. Можем взять в пример российскую компанию "Лукойл". В начале февраля дроны СБУ атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россиян в Волгограде, который принадлежит именно "Лукойлу". Теперь их заводы понесли ущерб благодаря украинским хакерам", - акцентирует Голобуцкий.
Эксперт подчеркнул, что россияне пытаются скрыть последствия атаки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Но информация имеет ряд подтверждений от независимых источников. Это была одна из самых мощных кибер-атак по российской промышленности. Отмечу, что российские хакеры до 22 года считались одними из лучших в мире. На их счету даже попытка сорвать выборы в США. Однако, в борьбе с украинской спецслужбой, у них нет успехов", - считает политолог.
"Что приносит больше пользы: дроны или хакерские атаки? Трудно сказать. Когда пылает один НПЗ - это уже многомиллионный ущерб. Но когда некоторое время лежит вся нефтегазовая сеть, в том числе вся логистика, убытки не меньше. Одним словом, пусть у российской нефтянки, после атак СБУ, или пылает, или "лагает". А что приносит больше вреда – разберемся позже", - резюмирует эксперт.
Напомним, ранее хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли. Уничтожено более 300Тб данных "Уральского завода гражданской авиации", "Газпрома", "Лукойла", "Роснефти" и других стратегических предприятий. Спецоперацию провел Кибердепартамент СБУ, действующий совместно с отечественной группой хакеров BLACKJACК.
Фото: ua.depositphotos.com