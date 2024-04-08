Эксперт о масштабной хакерской атаке киберов СБУ на россию: У нефтянки РФ или пылает, или "лагает"

Нефтянка РФ терпит удары не только от дронов СБУ, но и от киберов Службы. Последняя хакерская атака была одной из самых масштабных. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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Эксперт напоминает, что ударов по НПЗ уже было 13. Теперь добавились кибератаки.

"Они на время парализовали работу основных предприятий российского нефте-газового сектора. Можем взять в пример российскую компанию "Лукойл". В начале февраля дроны СБУ атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россиян в Волгограде, который принадлежит именно "Лукойлу". Теперь их заводы понесли ущерб благодаря украинским хакерам", - акцентирует Голобуцкий.

Эксперт подчеркнул, что россияне пытаются скрыть последствия атаки.

"Но информация имеет ряд подтверждений от независимых источников. Это была одна из самых мощных кибер-атак по российской промышленности. Отмечу, что российские хакеры до 22 года считались одними из лучших в мире. На их счету даже попытка сорвать выборы в США. Однако, в борьбе с украинской спецслужбой, у них нет успехов", - считает политолог.

"Что приносит больше пользы: дроны или хакерские атаки? Трудно сказать. Когда пылает один НПЗ - это уже многомиллионный ущерб. Но когда некоторое время лежит вся нефтегазовая сеть, в том числе вся логистика, убытки не меньше. Одним словом, пусть у российской нефтянки, после атак СБУ, или пылает, или "лагает". А что приносит больше вреда – разберемся позже", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли. Уничтожено более 300Тб данных "Уральского завода гражданской авиации", "Газпрома", "Лукойла", "Роснефти" и других стратегических предприятий. Спецоперацию провел Кибердепартамент СБУ, действующий совместно с отечественной группой хакеров BLACKJACК.

Фото: ua.depositphotos.com