Штрафи на 11 млрд грн: митниця відзвітувала про майже 9 тисяч порушень на кордоні

Упродовж січня – жовтня 2026 року українські митні органи зафіксували 8 972 порушення митних правил на загальну суму майже 3,7 мільярда гривень. Кількість виявлених правопорушень зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ДМС України.

У межах 3 725 справ інспектори тимчасово вилучили предмети правопорушень на загальну суму 615 мільйонів гривень. Серед вилученого майна:

промислових товарів — на 425 млн грн;

продовольчих товарів — на 101 млн грн;

транспортних засобів — на понад 71 млн грн;

валюти — на 18 млн грн.

Штрафи та судові рішення

Безпосередньо митниці розглянули та наклали стягнення у 952 справах, призначивши штрафів на суму 42 мільйони гривень. Водночас до Державного бюджету фактично стягнуто 49 мільйонів гривень (з урахуванням проваджень, відкритих у попередніх періодах).

Крім того, на розгляд до судових органів митниці передали 5 686 справ на суму понад 3,1 мільярда гривень. За підсумками розгляду справ судами (зокрема заведених у попередні періоди) накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів та штрафів на суму 11 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за січень-жовтень 2026 року митниці оформили 21,4 тис. квитанцій МД-1 на 334,9 млн грн. У жовтні надходження за такими операціями сягнули 46,1 млн грн — проти 16,1 млн грн у січні. Найбільші суми платежів забезпечила Львівська митниця.