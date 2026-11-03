Митниця посилила контроль за товарами громадян: платежі перевищили 334 млн грн

За січень-жовтень 2026 року митниці оформили 21,4 тис. квитанцій МД-1 на 334,9 млн грн. У жовтні надходження за такими операціями сягнули 46,1 млн грн - проти 16,1 млн грн у січні. Найбільші суми платежів забезпечила Львівська митниця.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Динаміка надходжень прискорилася протягом року. У січні митниці оформили 1 тис. квитанцій на 16,1 млн грн, у квітні - 1,5 тис. на 22,4 млн грн, а в жовтні - вже 2,7 тис. на 46,1 млн грн.

Таким чином, порівняно із січнем кількість оформлених квитанцій у жовтні зросла у 2,7 раза, а сума митних платежів - більш ніж у 2,8 раза.

Львівська митниця забезпечила найбільше зростання надходжень

Основні потоки неторгових переміщень товарів проходять через західний кордон України. Це відображається і в динаміці платежів на митницях цього регіону.

Зокрема, на Львівській митниці надходження за квитанціями МД-1 збільшилися з 13,3 млн грн у січні до 36,8 млн грн у жовтні. Це майже у 2,8 раза більше.

На Волинській митниці сума платежів за цей період зросла з 1,3 млн грн до 5,8 млн грн - більш ніж учетверо.

На Закарпатській митниці надходження збільшилися з 520 тис. грн до 1,34 млн грн, тобто більш ніж у 2,5 раза.

Що означає зростання платежів за неторгові переміщення

Неторговими вважаються переміщення товарів громадянами через митний кордон поза межами звичайних комерційних поставок. Водночас не всі товари, які перевозять фізичні особи, автоматично належать до категорії особистих речей.

Для такого визначення законодавство передбачає критерії, зокрема щодо кількості, ваги та вартості предметів. Якщо товари не відповідають встановленим вимогам, до них можуть застосовуватися окремі правила декларування та оподаткування.

Це створює ризики використання громадянами неторгових переміщень для ввезення товарів комерційного призначення під виглядом особистих речей. Для митного оформлення окремих операцій із товарами фізичних осіб використовується уніфікована митна квитанція МД-1.

У Держмитслужбі зазначають, що неторгові переміщення є одним із каналів можливого потрапляння в Україну тіньового імпорту. Робота митниці в цьому напрямі передбачає виявлення порушень, контроль за декларуванням товарів і забезпечення сплати належних митних платежів.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року до державного бюджету надійшло 648,8 млрд грн митних платежів. При цьому 88% усіх надходжень забезпечили лише 3,3 тис. імпортерів — близько 4% від загальної кількості платників, включно з громадянами.