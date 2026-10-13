Митні порушення на понад 3 млрд грн: що вилучили митники у 2026 році

За дев’ять місяців 2026 року митні органи виявили 8 275 порушень митних правил на понад 3 млрд грн - на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Порушення митних правил

У межах 3 417 справ про порушення митних правил тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 568 млн грн.

Найбільшу частку вилучень становили промислові товари — на 400 млн грн. Також митники вилучили продовольчі товари на 97 млн грн, транспортні засоби вартістю понад 65 млн грн і валюту на 6 млн грн.

Упродовж дев’яти місяців митниці застосували штрафи на суму 36 млн грн у 837 справах про порушення митних правил.

Загалом до державного бюджету стягнули 45 млн грн. Ця сума враховує також справи, розглянуті за попередні періоди.

За дев’ять місяців митні органи передали на розгляд судів 5 209 справ про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень у цих справах перевищує 2,6 млрд грн.

За результатами судового розгляду справ, зокрема відкритих у попередні періоди, було накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів і штрафів на суму понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 75,2 мільярда гривень митних платежів. Цей показник виявився на 8,6 мільярда гривень, або на 12,9%, вищим порівняно з аналогічним періодом минулого року.