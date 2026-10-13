RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,96

+0,07

EUR

50,24

--0,07

Готівковий курс:

USD

45,20

45,00

EUR

50,90

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Митні порушення на понад 3 млрд грн: що вилучили митники у 2026 році

гривні
Кількість порушень митних правил зросла на 13% за дев’ять місяців / Depositphotos

За дев’ять місяців 2026 року митні органи виявили 8 275 порушень митних правил на понад 3 млрд грн - на 13% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Порушення митних правил

У межах 3 417 справ про порушення митних правил тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 568 млн грн.

Найбільшу частку вилучень становили промислові товари — на 400 млн грн. Також митники вилучили продовольчі товари на 97 млн грн, транспортні засоби вартістю понад 65 млн грн і валюту на 6 млн грн.

Упродовж дев’яти місяців митниці застосували штрафи на суму 36 млн грн у 837 справах про порушення митних правил.

Загалом до державного бюджету стягнули 45 млн грн. Ця сума враховує також справи, розглянуті за попередні періоди.

За дев’ять місяців митні органи передали на розгляд судів 5 209 справ про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень у цих справах перевищує 2,6 млрд грн.

За результатами судового розгляду справ, зокрема відкритих у попередні періоди, було накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів і штрафів на суму понад 10 млрд грн.

Фото 2 — Митні порушення на понад 3 млрд грн: що вилучили митники у 2026 році

Нагадаємо, у вересні 2026 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 75,2 мільярда гривень митних платежів. Цей показник виявився на 8,6 мільярда гривень, або на 12,9%, вищим порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності