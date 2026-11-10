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Одна з країн ЄС змушує частину українців повернути тисячі євро соцвиплат: кого стосується

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В Австрії українців зобов’язують повертати соцвиплати через невказані під час оформлення допомоги пенсії з України / Depositphotos

В Австрії влада вимагає від українських біженців повертати надміру виплачену базову соціальну допомогу (Grundversorgung), якщо вони паралельно отримували пенсію з України та не задекларували її.

Як пише Dilo, про це повідомляє Kronen Zeitung.

Згідно з австрійським законодавством, українська пенсія вважається регулярним доходом, який обов'язково мають враховувати під час розрахунку соціальної допомоги. Якщо людина не повідомила про це органи соцзабезпечення, виплати вважаються помилково нарахованими. 

Тільки в Нижній Австрії загальна сума попередніх вимог щодо повернення коштів сягає щонайменше 445 000 євро. Одному з пенсіонерів уже виставили вимогу повернути 11 569 євро.  

 Наприкінці вересня Адміністративний суд Нижньої Австрії підтвердив законність таких вимог, ухваливши, що українські пенсії мають бути враховані в дохід. Водночас ситуація відрізняється залежно від федеральної землі: наприклад, у Відні діє неоподатковуваний мінімум для українських пенсій, який частково захищає невеликі виплати.

Представники ультраправої "Австрійської партії свободи" (FPÖ) виступають за жорстке стягнення коштів.

"Це гроші платників податків. Ми повернемо кожне євро – жодних винятків не буде", – заявив державний секретар партії Александер Мурласітс.

Натомість правозахисні організації наголошують, що середня українська пенсія є дуже низькою, а вимоги повертати тисячі євро створюють критичне боргове навантаження для літніх людей.

Соціальні служби закликали українських біженців в Австрії самостійно та своєчасно декларувати будь-які надходження з-за кордону. У разі отримання вимог про повернення коштів рекомендується оперативно звертатися за юридичною допомогою для оформлення реструктуризації або звільнення від виплат через загрозу бідності.

Нагадаємо, що уряд Литви ухвалив рішення спрямувати 12,3 млн євро на покриття витрат, пов'язаних із прийомом та соціальною підтримкою українців, які вимушено виїхали до країни через повномасштабне вторгнення РФ.

Автор:
Світлана Манько

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