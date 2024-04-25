Філіп Ле Гранд, InfraNum: Україні потрібні системи ППО, децентралізація енергосистеми і оптоволоконний інтернет

Росія знищує енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого зв'язок і інтернет зникає на години чи навіть дні. Для її захисту Україна має отримувати підтримку в трьох основних напрямках, розповів президент французької телеком-федерації InfraNum Філіп Ле Гранд (Philippe Le Grand) в ексклюзивному інтерв'ю для Delo.ua.

За його словами, для захисту енеросистеми Україна має отримувати допомогу від союзників на трьох рівнях:

Зброя і протиповітряні засоби для припинення знищення українських електростанцій внаслідок російських ракетних обстрілів; Децентралізація енергосистеми України і перехід на альтернативні джерела живлення, такі як сонячні батареї. Загалом, помічним буде будь-яке обладнання, котре зможе принести в систему додаткові мегавати енергії; Оптоволоконна технологія, завдяки якій кожен будинок матиме доступ до інтернету, навіть у випадку відключення світла.

Філіп Ле Гранд, котрий нещодавно відвідав Україну для виділення їй гранту на €756 тис. для відновлення інтернету та зв'язку, підкреслює переваги інтернету, побудованого на оптоволоконній технології gpon.

"Я для себе (в Україні - ред.) зрозумів важливість енергонезалежності для телекомунікацій. Найкращий шлях до незламності інфраструктури – оптоволоконний зв'язок, якому не потрібне стабільне підключення до електромережі. "Оптиці" не важлива наявність електроживлення в будинках, і це дуже серйозна перевага такої технології", - зазначив він в інтерв'ю виданню.

В Україні є розуміння необхідності стимулювати саме розвиток оптоволоконних технологій, підкреслює керівник напряму розвитку мобільного інтернету Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько в коментарі для видання.

"Цю технологію розвивають через її ефективність, вона підтримує високу швидкість передачі даних для абонентів і при цьому енергонезалежна. Тому якраз регіональні провайдери її досить ефективно використовують і в останні роки, хоча певний розвиток був і до повномасштабної війни", - розповідає представник Мінцифри.

За його словами, розвиток оптоволоконного інтернету в Україні найбільше стимулюють самі абоненти домашнього інтернету, котрі з початком віялових відключень електрики в 2022 році активно просять провайдерів підключити їхній будинок до технології gpon. Оскільки не всі провайдери працювали з цією технологією, багато абонентів перейшли до конкурентів з "оптикою" в прайс-листі. Таким чином, сучасний український інтернет-ринок розвернувся в бік будівництва інтернет-мереж на оптичних технологіях.

Більше про майбутню допомогу Франції в відновленні і модернізації зв'язку і інтернет-інфраструктури України - читайте в інтерв'ю з Філіпом Ле Грандом "Ми допоможемо, але українці мають самостійно відбудувати свою країну".

В Україну можуть надійти мільярдні інвестиції від Франції

Міністерство цифрової трансформації України та французька федерація InfraNum уклали меморандум про партнерство, який передбачає отримання Україною гранту в €756 тис. для реалізації проєктів у сфері електронних комунікацій. За грантові кошти буде проаналізовано збитки телеком-інфраструктури в декількох громадах, а також визначено поточний стан українських мереж. Після цього, на основі отриманих даних, буде відновлено зв'язок та доступ до інтернету.

Мінцифри України підкреслює, що зупинятися на одному проєкті не планують, і продовжуватимуть нарощувати співпрацю з французькими партнерами та залучати більше грантів у сфері електронних комунікацій для відбудови української телеком-інфраструктури.

Президент InfraNum Філіп Ле Гранд в інтерв'ю підкреслив, що грант на €756 тис. є першим і найменшим етапом програми співпраці з Україною. За умови успішного проходження першого етапу Україна може отримати до €10 млн французьких інвестицій. Коли почнеться третій етап, який стосуватиметься всіх територій України, мова може йти про кілька мільярдів євро.

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