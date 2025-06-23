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Чверть дня в телефоні: скільки часу українці витрачають на чати та дзвінки — опитування
Близько 40% опитаних українців витрачають на чати, дзвінки та іншу активність у смартфоні близько 4-6 годин на день.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Rakuten Viber, яка провела дослідження серед українців.
4-6 годин на день
Результати опитування показали, що 38% українців проводять у телефоні 4-6 годин на день.
На питання “Скільки часу на день ви проводите в телефоні (чати, дзвінки та інша активність?” відповіді розподілилися наступним чином:
- 4-6 годин. Усе життя — у телефоні — 38%;
- 2-4 години — 31%;
- до 2 годин. Зайнятий/-а іншими справами — 31%.
Зателефонувати чи написати в чаті
Аналітики також дізналась, що обирають респонденти — зателефонувати чи написати в чаті. 63% українців віддають перевагу дзвінкам.
Відповіді на запитання “Що ви вибираєте для себе — дзвінки чи чати?” розподілилися таким чином:
- більше люблю телефонувати, але іноді змушений/-а писати — 52%;
- більше люблю чати, але іноді змушений/-а дзвонити — 27%;
- я телефоную — мій вибір однозначний — 11%;
- усе можна вирішити в тексті — дзвінки незручні — 10%.
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч респондентів.
Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Раніше Rakuten Viber повідомляв, що 68% молодших користувачів проводять в онлайні понад 3 години на день. При цьому 73% дорослих кажуть, що намагаються обмежити час дітей в інтернеті.