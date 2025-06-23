Чверть дня в телефоні: скільки часу українці витрачають на чати та дзвінки — опитування

Близько 40% опитаних українців витрачають на чати, дзвінки та іншу активність у смартфоні близько 4-6 годин на день.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Rakuten Viber, яка провела дослідження серед українців.

4-6 годин на день

Результати опитування показали, що 38% українців проводять у телефоні 4-6 годин на день.

На питання “Скільки часу на день ви проводите в телефоні (чати, дзвінки та інша активність?” відповіді розподілилися наступним чином:

4-6 годин. Усе життя — у телефоні — 38% ;

2-4 години — 31% ;

до 2 годин. Зайнятий/-а іншими справами — 31% .

Зателефонувати чи написати в чаті

Аналітики також дізналась, що обирають респонденти — зателефонувати чи написати в чаті. 63% українців віддають перевагу дзвінкам.

Відповіді на запитання “Що ви вибираєте для себе — дзвінки чи чати?” розподілилися таким чином:

більше люблю телефонувати, але іноді змушений/-а писати — 52% ;

більше люблю чати, але іноді змушений/-а дзвонити — 27% ;

я телефоную — мій вибір однозначний — 11% ;

усе можна вирішити в тексті — дзвінки незручні — 10%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч респондентів.

Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Раніше Rakuten Viber повідомляв, що 68% молодших користувачів проводять в онлайні понад 3 години на день. При цьому 73% дорослих кажуть, що намагаються обмежити час дітей в інтернеті.