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Чверть дня в телефоні: скільки часу українці витрачають на чати та дзвінки — опитування

смартфон
Фото: Depositphotos

Близько 40% опитаних українців витрачають на чати, дзвінки та іншу активність у смартфоні близько 4-6 годин на день.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Rakuten Viber, яка провела дослідження серед українців.

 4-6 годин на день

Результати опитування показали, що 38% українців проводять у телефоні 4-6 годин на день.

На питання “Скільки часу на день ви проводите в телефоні (чати, дзвінки та інша активність?” відповіді розподілилися наступним чином:

  • 4-6 годин. Усе життя — у телефоні — 38%;
  • 2-4 години — 31%;
  • до 2 годин. Зайнятий/-а іншими справами — 31%.
Фото 2 — Чверть дня в телефоні: скільки часу українці витрачають на чати та дзвінки — опитування

Зателефонувати чи написати в чаті

Аналітики також дізналась, що обирають респонденти — зателефонувати чи написати в чаті. 63% українців віддають перевагу дзвінкам.

Відповіді на запитання “Що ви вибираєте для себе — дзвінки чи чати?” розподілилися таким чином:

  • більше люблю телефонувати, але іноді змушений/-а писати — 52%;
  • більше люблю чати, але іноді змушений/-а дзвонити — 27%;
  • я телефоную — мій вибір однозначний — 11%;
  • усе можна вирішити в тексті — дзвінки незручні — 10%.
Фото 3 — Чверть дня в телефоні: скільки часу українці витрачають на чати та дзвінки — опитування

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 40 тисяч респондентів.

Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Раніше Rakuten Viber повідомляв, що 68% молодших користувачів проводять в онлайні понад 3 години на день. При цьому 73% дорослих кажуть, що намагаються обмежити час дітей в інтернеті. 

Автор:
Світлана Манько