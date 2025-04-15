28% українців платять за онлайн-сервіси: скільки витрачають - дослідження

28% українців користуються платними онлайн-сервісами ( музику, фільми, ігри тощо), ще 13% — користувались раніше, але перестали.

Про це повідомляє Rakuten Viber, який провів опитування серед українців щодо користування онлайн-послугами.

Зазначається, що близько третини опитаних (28%) платять за онлайн-сервіси та планують продовжувати, ще 13% — платили раніше, але перестали. Водночас 59% не користуються платними сервісами й не мали такого досвіду раніше.

Для чого українці користуються платними сервісами?

Згідно опитування, в ТОПі фільми та відео (45%), ігри (36%), музика (35%) та навчання (30%). Які ще категорії є популярними (питання передбачало множинний вибір):

Фільми та відео — 45% ;

Ігри — 36% ;

Музика — 35% ;

Навчання — 30% ;

Програми для роботи — 20% ;

Книжки — 17% ;

Інше (ваш варіант) — 16% ;

Додатки для спілкування, месенджери — 15% ;

Податки — 8% ;

Знайомства — 7% .

Скільки витрачають

Щодо витрат на платні сервіси серед тих, хто ними користується: 47% опитаних витрачають 100-400 грн на місяць, 29% витрачають понад 400 грн. Ще 24% респондентів витрачають менш як 100 грн.

Крім того, 53% українців ніколи не завантажували музику чи фільми з “піратських” сайтів і торентів. 47% мали такий досвід.

ДОВІДКА:

У дослідженні взяли участь понад 5 тисяч респондентів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.