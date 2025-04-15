Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,07

EUR

47,03

+0,11

Готівковий курс:

USD

40,98

40,87

EUR

46,81

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

28% українців платять за онлайн-сервіси: скільки витрачають - дослідження

відпочинок
Фото: Freepik

28% українців користуються платними онлайн-сервісами ( музику, фільми, ігри тощо), ще 13% — користувались раніше, але перестали. 

Про це повідомляє Rakuten Viber, який провів опитування серед українців щодо користування онлайн-послугами.

Зазначається, що близько третини опитаних (28%) платять за онлайн-сервіси та планують продовжувати, ще 13% — платили раніше, але перестали. Водночас 59% не користуються платними сервісами й не мали такого досвіду раніше.

Для чого українці користуються платними сервісами?

Згідно опитування, в ТОПі фільми та відео (45%), ігри (36%), музика (35%) та навчання (30%). Які ще категорії є популярними (питання передбачало множинний вибір):

  • Фільми та відео — 45%;
  • Ігри — 36%;
  • Музика — 35%;
  • Навчання — 30%;
  • Програми для роботи — 20%;
  • Книжки — 17%;
  • Інше (ваш варіант) — 16%;
  • Додатки для спілкування, месенджери — 15%;
  • Податки — 8%;
  • Знайомства — 7%.

Скільки витрачають

Щодо витрат на платні сервіси серед тих, хто ними користується: 47% опитаних витрачають 100-400 грн на місяць, 29% витрачають понад 400 грн. Ще 24% респондентів витрачають менш як 100 грн.

Крім того, 53% українців ніколи не завантажували музику чи фільми з “піратських” сайтів і торентів. 47% мали такий досвід.

ДОВІДКА:

У дослідженні взяли участь понад 5 тисяч респондентів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Автор:
Світлана Манько