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28% украинцев платят за онлайн-сервисы: сколько тратят

отдых
Фото: Freepik

28% украинцев пользуются платными онлайн-сервисами (музыку, фильмы, игры и т.п.), еще 13% пользовались раньше, но перестали.

Об этом сообщает Rakuten Viber, проведший опрос среди украинцев по пользованию онлайн-услугами.

Отмечается, что около трети опрошенных (28%) платят за онлайн-сервисы и планируют продолжать, еще 13% — платили раньше, но перестали. В то же время 59% не пользуются платными сервисами и не имели такого опыта раньше.

Зачем украинцы пользуются платными сервисами?

Согласно опросу, в ТОПе фильмы и видео ( 45% ), игры ( 36% ), музыка ( 35% ) и обучение ( 30% ). Какие еще категории популярны (вопрос предполагал множественный выбор):

  • Фильмы и видео - 45% ;
  • Игры - 36% ;
  • Музыка - 35% ;
  • Обучение - 30% ;
  • Программы для работы - 20% ;
  • Книги - 17% ;
  • Другое (ваш вариант) - 16% ;
  • Приложения для общения, мессенджеры - 15% ;
  • Налоги - 8% ;
  • Знакомства - 7% .

Сколько тратят

По расходам на платные сервисы среди тех, кто ими пользуется: 47% опрошенных тратят 100-400 грн в месяц, 29% тратят более 400 грн. Еще 24% респондентов тратят менее 100 грн.

Кроме того, 53% украинцев никогда не загружали музыку или фильмы с "пиратских" сайтов и торрентов. 47% имели такой опыт.

СПРАВКА:

В исследовании приняло участие более 5 тысяч респондентов.Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Автор:
Светлана Манько