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Четверть дня в телефоне: сколько времени украинцы тратят на чаты и звонки — опрос

смартфон
Фото: Depositphotos

Около 40% опрошенных украинцев тратят на чаты, звонки и другую активность в смартфоне около 4-6 часов в день.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Rakuten Viber, которая провела исследования среди украинцев.

4-6 часов в день

Результаты опроса показали, что 38% украинцев проводят по телефону 4-6 часов в день.

На вопрос "Сколько времени в день вы проводите в телефоне (чаты, звонки и другая активность?") ответы распределились следующим образом:

  • 4-6 часов. Всю жизнь — в телефоне - 38% ;
  • 2-4 часа - 31% ;
  • до 2 часов. Занятый другими делами — 31% .
Фото 2 — Четверть дня в телефоне: сколько времени украинцы тратят на чаты и звонки — опрос

Позвонить или написать в чате

Аналитики также узнала, что выбирают респонденты — позвонить по телефону или написать в чате. 63% украинцев предпочитают звонки.

Ответы на вопрос "Что вы выбираете для себя — звонки или чат?" распределились следующим образом:

  • больше люблю звонить, но иногда вынужден/-на писать - 52% ;
  • больше люблю чат, но иногда вынужден/а звонить — 27% ;
  • я звоню — мой выбор однозначен - 11% ;
  • все можно решить в тексте – звонки неудобны – 10%.
Фото 3 — Четверть дня в телефоне: сколько времени украинцы тратят на чаты и звонки — опрос

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 40 тысяч респондентов.

Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Ранее Rakuten Viber сообщал, что 68% младших пользователей проводят в онлайне более 3 часов в день. При этом 73% взрослых говорят, что пытаются ограничить время детей в интернете.

Автор:
Светлана Манько