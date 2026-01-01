"Киевстар", Lifecell и Vodafone "вступают в ЕС" с 1 января 2026 года

Сегодня, 1 января, в Украине введен режим "Roam Like at Home" (RLAH). Он позволяет украинским абонентам звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по обычному домашнему тарифу, без дополнительной платы. Аналогичные условия будут действовать и для европейских абонентов, путешествующих по Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК).

Украина стала первой страной вне ЕС с таким режимом

Украина стала первой страной вне Европейской экономической зоны, которая получила взаимный режим внутреннего рынка с Европейским Союзом в сфере роуминга.

Это стало возможным благодаря полной имплементации украинского законодательства в акты права ЕС по мобильной связи, рассказал в комментарии Delo.ua эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко.

С 1 января для украинцев изменяются правила использования мобильной связи в странах Евросоюза: роуминг будет активироваться автоматически после пересечения границы — без необходимости подключать дополнительные услуги или специальные пакеты.

Конец временного режима

Александр Глущенко отмечает, что во время полномасштабной войны украинцы фактически пользовались льготным роумингом благодаря специальным договоренностям между операторами и ЕС.

"Раньше абонентам нужно было отдельно подключать роуминговые пакеты с минутами, SMS и гигабайтами. Без этого услуги тарифицировались по полной стоимости", — пояснил эксперт.

В то же время, украинцы, которые находились в странах ЕС под временной защитой, фактически пользовались связью за счет Евросоюза.

"Роуминг для них компенсировался ЕС в рамках специальных соглашений с мобильными операторами. Этот режим действовал почти четыре года", — отметил Глущенко.

Полного безлимита не будет

Эксперт подчеркнул, что новые правила не означают полного безлимитного пакета услуг в Европе. Абоненты смогут пользоваться теми объемами минут, SMS и мобильного интернета, которые предусмотрены их украинским тарифным планом.

Операторы обязаны предупреждать абонентов о приближении к лимитам: после использования 80% доступных минут, SMS или трафика будет поступать соответствующее уведомление.

Минимальный объем мобильного Интернета в роуминге рассчитывается по формуле: двойное значение от деления стоимости тарифа на оптовый лимит ЕС. К примеру, для тарифа 400 грн этот лимит составит 12,5 гигабайт.

Правило четырех месяцев и доплаты

В классической европейской модели "roam like at home" связь рассчитана на краткосрочные поездки. Если абонент находится за границей свыше четырех месяцев, оператор может применить политику справедливого использования.

"Украинцы будут оставаться под защитой Евросоюза, поэтому правило четырех месяцев для них не будет действовать", — пояснил Глущенко.

Также эксперт опроверг опасения по поводу значительных доплат после исчерпания пакета: "Европейская система роуминга создана для комфорта пользователей, а не для штрафов. Обычно оператор предлагает докупить гигабайты или изменить тариф".

Кто получает оплату и как работает связь

Оплата за услуги в роуминге поступает украинскому оператору, даже если абонент находится в другой стране.

"Пользователь фактически работает через украинскую сеть — IP-адрес остается украинским, а европейская сеть предоставляет только инфраструктуру", — пояснил эксперт.

Относительно качества связи принцип работы останется неизменным: телефон будет подключаться к той европейской сети, с которой у оператора есть роуминговое соглашение.

Шаг к евроинтеграции

По словам Глущенко, новые правила — это не только о комфорте абонентов, но и о стратегической интеграции Украины в европейское мобильное пространство.

"Это официальная имплементация европейских директив и еще один важный шаг в направлении евроинтеграции", — подытожил он.

Для пользователей это более простые и понятные правила: без дополнительных подключений, без скрытых тарифов и с возможностью пользоваться связью в ЕС так же, как дома.

Напомним также, что "Vodafone Украина" начинает тестировать переход на 4G.