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Филиппины передали Украине 40 генераторов: куда направят оборудование

генераторы
Украина получила от Филиппин мощные генераторы Daiden / Минэнерго

В хаб Минэнерго прибыла партия из 40 филиппинских генераторов мощностью 6 кВт каждый. Это оборудование закроет первоочередные потребности местных общин при отключении света.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Оборудование передала филиппинская компания Highball Traders Inc. Технику используют для резервного электроснабжения социально важных объектов в общинах, подвергающихся атакам со стороны России.

Как организовали помощь

Гуманитарная инициатива была согласована в феврале 2026 года во время встречи посолки Украины на Филиппинах Юлии Федов с сенатором Эрвином Тульфо.

Логистику обеспечили через механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). Оборудование транспортировали из Филиппин по морю в порт Гданьска в Польше. Далее в Украину генераторы доставили при поддержке правительственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) в рамках программы пожертвований rescEU.

Полученные приборы помогут местным общинам подготовиться к возможным отключениям света и обеспечат непрерывное предоставление базовых услуг населению.

Напомним, Полтавская область получила более 80 тонн энергетического оборудования от Германии из-за хабов экстренной помощи Министерства энергетики Украины. Эта техника позволит держать бесперебойную работу критических объектов региона и проводить оперативные ремонты на сетях.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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