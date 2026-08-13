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Филиппины передали Украине 40 генераторов: куда направят оборудование
В хаб Минэнерго прибыла партия из 40 филиппинских генераторов мощностью 6 кВт каждый. Это оборудование закроет первоочередные потребности местных общин при отключении света.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Оборудование передала филиппинская компания Highball Traders Inc. Технику используют для резервного электроснабжения социально важных объектов в общинах, подвергающихся атакам со стороны России.
Как организовали помощь
Гуманитарная инициатива была согласована в феврале 2026 года во время встречи посолки Украины на Филиппинах Юлии Федов с сенатором Эрвином Тульфо.
Логистику обеспечили через механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). Оборудование транспортировали из Филиппин по морю в порт Гданьска в Польше. Далее в Украину генераторы доставили при поддержке правительственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) в рамках программы пожертвований rescEU.
Полученные приборы помогут местным общинам подготовиться к возможным отключениям света и обеспечат непрерывное предоставление базовых услуг населению.
Напомним, Полтавская область получила более 80 тонн энергетического оборудования от Германии из-за хабов экстренной помощи Министерства энергетики Украины. Эта техника позволит держать бесперебойную работу критических объектов региона и проводить оперативные ремонты на сетях.