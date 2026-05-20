В Украине снизились цены на землю: в каких областях самый дорогой гектар

посевная
<br>Украине переписали цены на землю. Фото: Житомирская ОВА

В апреле средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине составила 69468 гривен. По сравнению с мартом цена на землю опустилась на 9,4% – тогда она достигала отметки в 73923 гривны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

ТОП-5 регионов с дорогими угодьями

Самая дорогая земля остается в западных регионах и на Киевщине. Лидером по стоимости гектара стала Ивано-Франковская область, где цена выросла со 172 757 грн. в марте до 246 873 грн. в апреле.

В пятерку регионов с самой дорогой землей также вошли:

  • Львовская область - 180 153 грн за гектар;
  • Тернопольская область - 134 872 грн;
  • Киевская область - 123 909 грн;
  • Волынская область - 100 274 грн.
Самые дешевые регионы

Относительно регионов Украины, где земля продавалась в апреле самое дешевое – это южные и восточные области, где ситуация с безопасностью оставляет желать лучшего:

  • Николаевская область – 41 040 гривен;
  • Сумская область – 42 979 гривен;
  • Донецкая область – 43 613 гривен.

В целом, продажи земли в апреле были менее активными по общей площади (21 965 га), чем в марте месяце (24 085 га).

Заметим, к началу 2026 года средняя стоимость гектара земли в Украине составила 64 631 грн. или почти $1500. В долларовом эквиваленте цена участков растет примерно на 10% в год.

При этом более 30 миллиардов гривен вложили украинцы в землю за четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях.

Автор:
Светлана Манько