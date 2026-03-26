Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Средняя цена гектара земли в Украине составляет почти $1500: как изменилась стоимость с начала открытия рынка

земля
На начало 2026 года средняя стоимость гектара составила 64 631 грн.

На начало 2026 года средняя стоимость гектара земли в Украине составила 64 631 грн. или почти $1500. В долларовом эквиваленте стоимость участков возрастает примерно на 10% в год.

Так, в Полтавской области средняя цена за гектар с момента открытия рынка земли в 2021 году выросла с 1454 до 1861 дол. в конце 2025-го.

В то время как в Запорожской области показатель за 4,5 года снизился с 927 дол. до 888 дол. за гектар.  

Учитывая, что Украина находится в состоянии войны, ценообразование любых активов неизбежно корректируется этим понижающим коэффициентом.

На начало 2026 года средняя стоимость гектара составила 64 631 грн, в 2025 - 57,4 тыс. грн/га, в 2024 - 46,7 тыс. грн/га.   С момента открытия рынка фактический рост цены за гектар в гривне в значительной степени нивелировался инфляцией.

По итогам 2025 года юридические лица платили за землю в среднем $ 1788/га, тогда как физические лица-покупатели – $ 1135 USD.

При этом более 30 миллиардов гривен вложили украинцы в землю за четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях.

Автор:
Светлана Манько , Виталий Кравченко