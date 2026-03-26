Средняя цена гектара земли в Украине составляет почти $1500: как изменилась стоимость с начала открытия рынка

На начало 2026 года средняя стоимость гектара земли в Украине составила 64 631 грн. или почти $1500. В долларовом эквиваленте стоимость участков возрастает примерно на 10% в год.

Об этом пишет Delo.ua.

Так, в Полтавской области средняя цена за гектар с момента открытия рынка земли в 2021 году выросла с 1454 до 1861 дол. в конце 2025-го.

В то время как в Запорожской области показатель за 4,5 года снизился с 927 дол. до 888 дол. за гектар.

Учитывая, что Украина находится в состоянии войны, ценообразование любых активов неизбежно корректируется этим понижающим коэффициентом.

На начало 2026 года средняя стоимость гектара составила 64 631 грн, в 2025 - 57,4 тыс. грн/га, в 2024 - 46,7 тыс. грн/га. С момента открытия рынка фактический рост цены за гектар в гривне в значительной степени нивелировался инфляцией.

По итогам 2025 года юридические лица платили за землю в среднем $ 1788/га, тогда как физические лица-покупатели – $ 1135 USD.

При этом более 30 миллиардов гривен вложили украинцы в землю за четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях.

