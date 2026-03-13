Больше площади Люксембурга: сколько гектаров сельхозземель продали за год и какая средняя цена

В Украине в 2025 году было продано более 356 тыс. га сельскохозяйственных земель, до открытия рынка земли находившихся под действием моратория. Это больше площади Люксембурга. Средняя стоимость составила 57,4 тыс. грн. за гектар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко, передает "Укринформ".

Продали более 356 000 гектаров сельхозземель

"В целом в 2025 году было реализовано более 356 тыс. га (против примерно 320 тыс. га в 2024 году). Средняя цена на рынке - 57,4 тыс. грн/га (в 2024-м - 46,7 тыс. грн/га). составил 5,4%, а в начале 2026-го – 5,8%", - отметил Макаренко.

По его словам, динамика в этом сегменте земельного рынка в прошлом году соответствовала средним показателям последних лет – после шока, вызванного полномасштабным вторжением России в 2022 году.

Проект массовой оценки земель

Макаренко также рассказал о работе над пилотным проектом массовой оценки земель, реализуемым Госгеокадастром. В настоящее время воплощено уже несколько этапов проекта.

"Первый этап проведен абсолютно для всех земель. Мы проанализировали результаты и решили несколько усовершенствовать модель оценивания. Соответственно, на втором этапе применили регресс-модель для земель сельскохозяйственного назначения (применение понижающих коэффициентов, в зависимости от качества и коммерческой привлекательности земли - ред.). А сейчас применяем регресс-модель уже для всех категорий" Госгеокадастра.

Он добавил, что в 2025 году было инвентаризировано 214 тыс. га.

Заметим, более 30 миллиардов гривен вложили украинцы в землю за четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель. Средняя стоимость гектара выросла на 60%. Сейчас за один гектар в среднем платят 60,7 тысячи грн. Самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях.