Більше за площу Люксембургу: скільки гектарів сільгоспземель продали за рік та яка середня ціна

В Україні в 2025 році було продано понад 356 тис. га сільськогосподарських земель, які до відкриття ринку землі перебували під дією мораторію. Це більше за площу Люксембургу. Середня вартість склала 57,4 тис. грн за гектар.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко, передає "Укрінформ".

Продали понад 356 000 гектарів сільгоспземель

"Загалом у 2025 році було реалізовано понад 356 тис. га (проти приблизно 320 тис. га у 2024 році). Середня ціна на ринку - 57,4 тис. грн/га (у 2024-му - 46,7 тис. грн/га). Відсоток відчужених земель, на які раніше поширювалася дія мораторію, на кінець 2025 року становив 5,4%, а на початку 2026-го - 5,8%", - зауважив Макаренко.

За його словами, динаміка в цьому сегменті земельного ринку у минулому році відповідала середнім показникам останніх років - після шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році.

Проєкт масової оцінки земель

Макаренко також розказав про роботу над пілотним проєктом масової оцінки земель, який реалізується Держгеокадастром. Наразі втілено вже кілька етапів проєкту.

"Перший етап проведено абсолютно для всіх земель. Ми проаналізували результати і вирішили дещо удосконалити модель оцінювання. Відповідно, на другому етапі застосували регрес-модель для земель сільськогосподарського призначення (застосування знижувальних коефіцієнтів, залежно від якості та комерційної привабливості землі - ред.). А зараз застосовуємо регрес-модель уже для всіх категорій земель в Україні", - уточнив очільник Держгеокадастру.

Він додав, що у 2025 році було інвентаризовано 214 тис. га.

Зауважимо, понад 30 мільярдів гривень вклали українці в землю за чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель. Середня ціна гектара зросла на 60%. Наразі за один гектар, в середньому, сплачують 60,7 тисячі грн. Найдорожча земля на Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині.