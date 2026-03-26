Середня ціна гектара землі в Україні становить майже $ 1500: як змінилася вартість з початку відкриття ринку

На початок 2026 року середня вартість гектара землі в Україні становила 64 631 грн або майже $1500. У доларовому еквіваленті ціна дільниць зростає приблизно на 10% на рік.

Так, у Полтавській області середня ціна за гектар з моменту відкриття ринку землі у 2021 році зросла з 1454 дол до 1861 дол. наприкінці 2025-го.

Тоді як у Запорізькій області показник за 4,5 роки знизився з 927 дол. до 888 дол. за гектар.

Враховуючи, що Україна перебуває у стані війни, ціноутворення будь-яких активів неминуче коригується на цей понижувальний коефіцієнт.

На початок 2026 року середня вартість гектара становила 64 631 грн, у 2025-му - 57,4 тис. грн/га, у 2024-му - 46,7 тис. грн/га. З моменту відкриття ринку фактичне зростання ціни за гектар у гривні значною мірою нівелювалось інфляцією.

За підсумками 2025 року юридичні особи платили за землю в середньому $ 1 788 /га, тоді як фізичні особи-покупці – $ 1 135 USD.

При цьому понад 30 мільярдів гривень вклали українці в землю за чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель. Найдорожча земля на Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині.

