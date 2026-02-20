Остановка "Дружбы": Венгрия будет тратить нефть из своих стратегических резервов

Венгрия направит 250 тысяч тонн нефти из своих стратегических резервов на внутренний рынок после остановки поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину. Это произошло в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuetrs.

Отмечается, что соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правительства в четверг, 19 декабря.

В нем говорится, что решение принято в связи с прекращением транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба".

Согласно указу, приоритетное право на доступ к высвобожденным объемам будет иметь венгерская нефтегазовая компания MOL. Именно она сможет в первую очередь закупить нефть из стратегических запасов для обеспечения стабильности поставок.

Правительство не уточнило, как долго будет продолжаться использование резервов и планируются ли дополнительные меры в случае затяжных перебоев с транзитом.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало политическим решением президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по Бродам

Утром 27 января армия РФ атаковала Броды во Львовской области ударным БпЛА. Был поврежден объект критической инфраструктуры группы "Нефтегаз".

В результате попадания возник пожар, который тушили несколько дней.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "ЛУКойл" нефтепроводом "Дружба" в Венгрию восстановилось по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии.