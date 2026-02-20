Зупинка "Дружби": Угорщина витрачатиме нафту зі своїх стратегічних резервів

Угорщина спрямує 250 тисяч тонн нафти зі своїх стратегічних резервів на внутрішній ринок після зупинки поставок російської нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну. Це сталося внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuetrs.

Зазначається, що відповідний документ опублікували на офіційному сайті уряду в четвер, 19 грудня.

У ньому йдеться про те, що рішення ухвалене у зв’язку з припиненням транспортування нафти трубопроводом "Дружба".

Згідно з указом, пріоритетне право на доступ до вивільнених обсягів матиме угорська нафтогазова компанія MOL. Саме вона зможе першочергово закупити нафту зі стратегічних запасів для забезпечення стабільності постачання.

Уряд не уточнив, як довго триватиме використання резервів і чи плануються додаткові заходи у разі затяжних перебоїв із транзитом.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України".

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" стало політичним рішенням президента України Володимира Зеленського.

Удар по Бродам

Вранці 27 січня армія РФ атакувала Броди на Львівщині ударним БпЛА.Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури групи "Нафтогаз".

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку гасили декілька днів.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

У вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини.