Евросоюз усиливает механизм приостановления безвиза для стран, не соблюдающих визовую политику ЕС

Совет Евросоюза окончательно утвердил усиление механизма приостановки безвиза. Это обновление дает ЕС право аннулировать безвизовый режим для любой третьей страны, если она не придерживается его визовой политики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

Безвизовый режим может быть приостановлен, если третья страна практикует схемы "гражданства для инвесторов" (так называемые "золотые паспорта"), предоставляя гражданство лицам без реальной связи с этой страной.

Кроме того, основанием для приостановки является ухудшение отношений с ЕС, например из-за систематических нарушений прав человека.

"Измененные правила позволят ЕС быстрее и более энергично реагировать на ситуации, когда безвизовым режимом злоупотребляют или действуют против его интересов", – говорится в сообщении.

Также ЕС теперь сможет быстрее активировать механизм приостановления безвиза, если количество случаев отказа во въезде и превышение срока пребывания, заявлений о предоставлении убежища и серьезных уголовных правонарушений превысит порог в 30% (до этого было 50%).

Сообщается, что продолжительность начальной приостановки безвизового режима увеличится до 12 месяцев (с девяти месяцев на данный момент). Этот начальный период может быть продлен еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев на данный момент).

Регламент вступит в силу на 20-й день после официального опубликования в вестнике ЕС.

Напомним, Европейская Комиссия приняла изменения, фактически прекращающие выдачу многократных шенгенских виз (мультивиз) для большинства россиян. Теперь гражданам России придется подавать заявление на получение новой визы всякий раз, когда они планируют поездку в ЕС. Это позволит тщательно и регулярно проверять заявителей, чтобы снизить потенциальный риск безопасности.