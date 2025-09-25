- Категория
"Транспортный безвиз" продолжен: перевозчики из Украины и ЕС и дальше будут работать без разрешений
Украина и Европейская комиссия согласовали продление действия "транспортного безвиза" еще на 15 месяцев — до марта 2027 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий.
"Транспортный безвиз" продлен
Отмечается, что украинские перевозчики и дальше смогут совершать двусторонние и транзитные рейсы без специальных разрешений. То же касается и компаний из ЕС.
В пресс-службе подчеркивают, что стабильное выполнение грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом обеспечивает экономическую стабильность страны. Автомобильным транспортом производится большинство экспорта товаров с добавленной стоимостью, что является важной составляющей поступлений в государственный бюджет, а также обеспечивается беспрепятственный импорт критически важных грузов.
За время действия соглашения о либерализации грузовых перевозок удельный вес автомобильного транспорта в торговле Украины и ЕС вырос почти на 55%, демонстрируя положительное экономическое влияние для обеих сторон. Соглашение подтверждает эффективность двустороннего диалога и способствует стабильности двусторонней торговли.
Соглашение также предусматривает дальнейшую адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам: постепенное внедрение смарт-тахографов для новых грузовиков, обучение менеджеров-управлителей транспортных компаний, требования к деловой репутации перевозчиков.
Что известно о "транспортном безвизе"
Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Традиционно соглашение действует один год. В июне 2024 года она была продолжена в третий раз еще на один год – до июня 2025 года. Тогда одним из условий обновленного соглашения стала автоматическая пролонгация до конца 2025 г. в случае отсутствия негативного влияния на стороны Соглашения и отсутствия нарушений.