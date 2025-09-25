Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Транспортний безвіз" продовжено: перевізники з України та ЄС і далі працюватимуть без дозволів

вантажівки, дорога, дерева
Перевізники з України та ЄС і далі працюватимуть без дозволів / Freepik

Україна та Європейська комісія погодили продовження дії "транспортного безвізу" ще на 15 місяців — до березня 2027 року. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"Транспортний безвіз" подовжено 

Зазначається, що українські перевізники й надалі зможуть здійснювати двосторонні та транзитні рейси без спеціальних дозволів. Те саме стосується і компаній із ЄС.

В пресслужбі наголошують, що стабільне виконання вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом забезпечує економічну стабільність країни. Автомобільним транспортом здійснюється більшість експорту товарів з доданою вартістю, що є важливою складовою надходжень до державного бюджету, а також забезпечується безперешкодний імпорт критично важливих вантажів.

За час дії угоди про лібералізацію вантажних перевезень питома вага автомобільного транспорту у торгівлі України та ЄС зросла майже на 55%, демонструючи позитивний економічний вплив для обох сторін. Угода підтверджує ефективність двостороннього діалогу та сприяє стабільності двосторонньої торгівлі.

Угода також передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів: поступове впровадження смарт-тахографів для нових вантажівок, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній, вимоги до ділової репутації перевізників.

Що відомо про "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Традиційно Угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік – до червня 2025 року. Тоді однією з умов оновленої угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони Угоди та відсутність порушень.

Автор:
Ольга Опенько