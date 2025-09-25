"Транспортний безвіз" продовжено: перевізники з України та ЄС і далі працюватимуть без дозволів

Україна та Європейська комісія погодили продовження дії "транспортного безвізу" ще на 15 місяців — до березня 2027 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"Транспортний безвіз" подовжено

Зазначається, що українські перевізники й надалі зможуть здійснювати двосторонні та транзитні рейси без спеціальних дозволів. Те саме стосується і компаній із ЄС.

В пресслужбі наголошують, що стабільне виконання вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом забезпечує економічну стабільність країни. Автомобільним транспортом здійснюється більшість експорту товарів з доданою вартістю, що є важливою складовою надходжень до державного бюджету, а також забезпечується безперешкодний імпорт критично важливих вантажів.

За час дії угоди про лібералізацію вантажних перевезень питома вага автомобільного транспорту у торгівлі України та ЄС зросла майже на 55%, демонструючи позитивний економічний вплив для обох сторін. Угода підтверджує ефективність двостороннього діалогу та сприяє стабільності двосторонньої торгівлі.

Угода також передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів: поступове впровадження смарт-тахографів для нових вантажівок, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній, вимоги до ділової репутації перевізників.

Що відомо про "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Традиційно Угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік – до червня 2025 року. Тоді однією з умов оновленої угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони Угоди та відсутність порушень.