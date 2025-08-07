Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до 2027 року

Рішення ухвалено під час засідання Змішаної комісії з перевезень у Кишиневі

Україна та Молдова продовжили угоду про лібералізацію вантажних перевезень до кінця 2027 року. Це означає, що вантажівки обох країн і надалі можуть їздити одна до одної та транзитом без спеціальних дозволів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Рішення ухвалено під час засідання Змішаної комісії з перевезень у Кишиневі. Завдяки продовженню лібералізації перевезень українські та молдавські перевізники і надалі можуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів. 

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба підкреслив, що за минулий рік товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% і сягнув 1,1 млрд доларів.

За його словами, значну роль у цьому зіграла саме лібералізація автомобільних перевезень, оскільки бездозвільний проїзд дозволяє без обмежень доставляти товари.

Кулеба також зазначив важливість Молдови як транзитного партнера, що відкриває українському бізнесу доступ до ринків інших країн. Він висловив вдячність молдовським колегам за співпрацю у розвитку економік обох держав.

Транспортний безвіз з Молдовою

Вперше Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Молдовою була підписана у серпні 2022 року.

Вже у 2023 році сторони досягли домовленості про продовження “транспортного” безвізу до кінця 2025 року. Таким чином, це друге продовження Угоди, що забезпечить сталість двосторонніх та транзитних перевезень. 

Нагадаємо, минулого року Україна планувала збільшити пропускну спроможність на західному кордоні. Це передбачено проєктом Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою до 2030 року.

Автор:
Тетяна Бесараб