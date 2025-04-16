Молдова прагне відновити залізничний транзит українських вантажів до ЄС: що відомо

Молдова зацікавлена у відновленні залізничного транзиту українських вантажів до країн ЄС і в зворотному напрямку.

Про це повідомили у "Залізниці Молдови" після зустрічі з представниками "Укрзалізниці" в Києві.

Україна і Молдова розглядають нові маршрути транзиту

Головною метою візиту молдовської делегації стало обговорення можливостей відновлення залізничного транзиту українських вантажів до Європейського Союзу та у зворотному напрямку. Це питання набуло актуальності в умовах війни в Україні, яка суттєво змінила логістику регіону й призвела до перенаправлення вантажо- та пасажиропотоків.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський підтримав ініціативу та наголосив на важливості відновлення двосторонньої співпраці, висловивши готовність до спільного пошуку ефективних рішень.

У ході перемовин сторони також домовилися про відновлення пасажирського сполучення за маршрутом Кишинів–Одеса. Запуск рейсу планується з початком літнього сезону.

Під час зустрічі представники залізничних компаній також обговорили можливість використання Молдовською залізницею паромної переправи для перевезення вантажних вагонів з порту Чорноморськ (Україна) до порту Батумі (Грузія).

Окрему увагу було приділено ініціативі створення та розвитку єдиної бази даних вантажних вагонів, що сприятиме швидшому проходженню прикордонних пунктів між Україною та Молдовою. Учасники також обмінялися досвідом з оптимізації процесів, які впроваджують залізничні компанії обох країн, що стало актуальним і корисним елементом діалогу.

Нагадаємо, раніше Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицька" на території України.