Молдова стремится возобновить железнодорожный транзит украинских грузов в ЕС: что известно

Молдова заинтересована в возобновлении железнодорожного транзита украинских грузов в страны ЕС и обратно.

Об этом сообщили в "Железной дороге Молдовы" после встречи с представителями "Укрзализныци" в Киеве.

Украина и Молдова рассматривают новые маршруты транзита

Главной целью визита молдавской делегации стало обсуждение возможностей возобновления железнодорожного транзита украинских грузов в Европейский Союз и обратно. Этот вопрос приобрел актуальность в условиях войны в Украине, которая существенно изменила логистику региона и привела к перенаправлению грузо- и пассажиропотоков.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский поддержал инициативу и отметил важность возобновления двустороннего сотрудничества, выразив готовность к совместному поиску эффективных решений.

В ходе переговоров стороны также договорились о возобновлении пассажирского сообщения по маршруту Кишинев-Одесса. Запуск рейса планируется с началом летнего сезона.

В ходе встречи представители железнодорожных компаний также обсудили возможность использования Молдовской железной дорогой паромной переправы для перевозки грузовых вагонов из порта Черноморск (Украина) в порт Батуми (Грузия).

Отдельное внимание было уделено инициативе создания и развития единой базы данных грузовых вагонов, что будет способствовать более быстрому прохождению пограничных пунктов между Украиной и Молдовой. Участники также обменялись опытом по оптимизации процессов, внедряемых железнодорожными компаниями обеих стран, что стало актуальным и полезным элементом диалога.

Напомним, ранее Украина и Молдова подписали протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган – Новосавицкая" на территории Украины.