Еврокомиссия запретила россиянам получать многократные шенгенские визы

шенгенская виза
ЕС ужесточает визовые правила для граждан России / Depositphotos

Европейская Комиссия приняла изменения, фактически прекращающие выдачу многократных шенгенских виз (мультивиз) для большинства граждан России.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении европейской структуры.

Уточняется, что гражданам России придется подавать заявление на получение новой визы всякий раз, когда они планируют поездку в ЕС. Это позволит тщательно и регулярно проверять заявителей, чтобы снизить потенциальный риск безопасности.

Мультивиза будет доступна гражданам РФ только в исключительных случаях (медицинская необходимость, наличие второго гражданства одной из стран ЕС). Также исключением будут "независимые журналисты и правозащитники".

"Агрессивная война России против Украины продолжает создавать серьезную угрозу для европейской безопасности... Ограничивая визовые правила еще больше, мы предпринимаем дополнительный и необходимый шаг для защиты Европейского Союза и его граждан", - заявила Хенна Виркунен, вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в этой связи отметила, что незаконное вторжение России в Украину привело к самой опасной среде безопасности в Европе за последние десятилетия.

"Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь гражданам России, которые подают документы на получение визы для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествие в ЕС и свободное передвижение внутри него — это привилегия, которую нельзя воспринимать как должное", - подчеркнула она.

Напомним, в июне министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран Европы и Польши утвердили совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, участвовавшим в агрессии против Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб