Ряд стран Европы планируют закрыть Шенген для россиян, воевавших против Украины

Министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран Европы и Польши на встрече, состоявшейся 19 июня в Таллинне, утвердили совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, участвовавшим в агрессии против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ERR.

"Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали", — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой группы российских граждан останется в силе и после окончания активных боевых действий.

Читайте также Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

На встрече также присутствовали еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель службы пограничной охраны Евросоюза Frontex.

Напомним, в прошлом году внедрение новой системы контроля на границах ЕС отложили на неопределенный срок. Сообщается, что Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.