Низка країн Європи планують закрити Шенген для росіян, які воювали проти України

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн Європи та Польщі на зустрічі, що відбулася 19 червня у Таллінні, затвердили спільне рішення про заборону на в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ERR.

"Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти ясну позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали і знищували", — заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Передбачається, що заборона на в'їзд до Шенгенської зони для цієї групи російських громадян залишиться чинною і після закінчення активних бойових дій.

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На зустрічі також були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер та представник служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.

Нагадаємо, минулоріч впровадження нової системи контролю на кордонах ЄС відклали на невизначений термін. Повідомляється, що Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.