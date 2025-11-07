Запланована подія 2

Єврокомісія заборонила росіянам отримувати багаторазові шенгенські візи

шенгенська віза
ЄС посилює візові правила для громадян Росії / Depositphotos

Європейська Комісія ухвалила зміни, які фактично припиняють видачу багаторазових шенгенських віз (мультивіз) для більшості громадян Росії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві європейської структури.

Уточнюється, що громадянам Росії доведеться подавати заяву на отримання нової візи щоразу, коли вони планують поїздку до ЄС. Це дасть змогу ретельно та регулярно перевіряти заявників, щоб знизити потенційний ризик для безпеки.

Мультивіза буде доступна громадянам РФ лише у виняткових випадках (медична необхідність, наявність другого громадянства однієї з країн ЄС). Також винятком будуть "незалежні журналісти та правозахисники".

"Агресивна війна Росії проти України продовжує створювати серйозну загрозу для європейської безпеки... Обмежуючи візові правила ще більше, ми робимо додатковий і необхідний крок для захисту Європейського Союзу та його громадян", - заявила Хенна Віркунен, віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у зв'язку з цим зазначила, що  незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до найнебезпечнішого безпекового середовища в Європі за останні десятиліття.

"Ми зобов'язані захищати наших громадян. Тепер до громадян Росії, які подають документи на отримання візи для поїздки до ЄС, застосовуватимуться суворіші правила. Подорож до ЄС та вільне пересування всередині нього — це привілей, який не можна сприймати як належне", - наголосила вона.  

Нагадаємо, в червні міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн Європи та Польщі затвердили спільне рішення про заборону на в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.

Автор:
Тетяна Бесараб