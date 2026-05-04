Иран сокращает добычу нефти из-за морской блокады США

Иран начал сокращение добычи нефти в ответ на военно-морскую блокаду Ормузского пролива, введенную США. Несмотря на давление, иранские власти заявляют, что заранее подготовились к такому сценарию, чтобы не превышать предельные мощности хранилищ.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Технологический опыт и консервация скважин

Основным фактором, позволяющим Ирану сохранять спокойствие, есть опыт, накопленный за десятилетия международных санкций.

Ключевые аспекты технической подготовки:

Иранские инженеры научились останавливать скважины без риска их повреждения.

У специалистов есть знания, необходимые для оперативного перезапуска работы объектов.

Представители отраслевых ассоциаций подчеркивают, что имеющийся опыт позволяет не беспокоиться из-за новых ограничений.

Bloomberg отмечает, что во время первого президентства Дональда Трампа Иран уже проходил через подобные циклы сокращения и дальнейшего роста добычи.

Риски длительного противостояния

Несмотря на уверенность в своих силах, иранские чиновники признают, что эффективность таких мер ограничена во времени. Главным вопросом остается способность Тегерана выдерживать экономическое давление дольше США в условиях глобальных последствий для рынка.

Напомним, нефть подешевела после заявления Трампа о помощи судам в Ормузском проливе. Мировые котировки снизились после сообщений о готовности США поддерживать безопасность судоходства, хотя напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном держит цены на высоком уровне.