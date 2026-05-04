Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Иран сокращает добычу нефти из-за морской блокады США

Нефть
Иран сокращает добычу нефти из-за морской блокады США / Depositphotos

Иран начал сокращение добычи нефти в ответ на военно-морскую блокаду Ормузского пролива, введенную США. Несмотря на давление, иранские власти заявляют, что заранее подготовились к такому сценарию, чтобы не превышать предельные мощности хранилищ.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Технологический опыт и консервация скважин

Основным фактором, позволяющим Ирану сохранять спокойствие, есть опыт, накопленный за десятилетия международных санкций.

Ключевые аспекты технической подготовки:

  • Иранские инженеры научились останавливать скважины без риска их повреждения.
  • У специалистов есть знания, необходимые для оперативного перезапуска работы объектов.
  • Представители отраслевых ассоциаций подчеркивают, что имеющийся опыт позволяет не беспокоиться из-за новых ограничений.

Bloomberg отмечает, что во время первого президентства Дональда Трампа Иран уже проходил через подобные циклы сокращения и дальнейшего роста добычи.

Риски длительного противостояния

Несмотря на уверенность в своих силах, иранские чиновники признают, что эффективность таких мер ограничена во времени. Главным вопросом остается способность Тегерана выдерживать экономическое давление дольше США в условиях глобальных последствий для рынка.

Напомним, нефть подешевела после заявления Трампа о помощи судам в Ормузском проливе. Мировые котировки снизились после сообщений о готовности США поддерживать безопасность судоходства, хотя напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном держит цены на высоком уровне.

Автор:
Максим Кольц