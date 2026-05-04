Дополнительные риски для энергосистемы: сколько задолжали киевляне за электроэнергию

По состоянию на 1 апреля 2026 года, общая сумма, которую клиенты должны оплатить энергетической компании YASNO, составляет более 1,3 млрд грн. Из них 370 млн грн – это задолженность более 30 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба YASNO.

Там отмечают, что каждый месяц до 20 числа клиенты YASNO в Киеве должны платить за потребленную электроэнергию. В компании отмечают, что, учитывая, что киевляне пользуются электроэнергией с отсрочкой оплаты почти на месяц, важно вовремя осуществлять каждый платеж.

К примеру, счет, который клиенты получают в мае – это плата за электроэнергию, потребленную в апреле. Соответственно, оплата должна быть произведена не позднее 20 мая.

"Задержка оплаты на день, неделю, месяц – это нарушение условий договора о снабжении электрической энергией между клиентом и поставщиком", - подчеркивают в YASNO.

В компании добавляют, что своевременность и полнота расчетов важны, поскольку они оказывают непосредственное влияние на способность поставщика закупать электроэнергию, проводить расчеты на рынке электрической энергии и обеспечивать стабильное электроснабжение Киева.

YASNO призывает клиентов ответственно относиться к оплате счетов и не создавать дополнительных рисков для энергосистемы.

Напомним, правительство приняло решение продлить действие действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Стоимость останется на уровне 4,32 грн за кВтч.