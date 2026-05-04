Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дополнительные риски для энергосистемы: сколько задолжали киевляне за электроэнергию

тарифы на электроэнергию
Как изменилась задолженность киевлян за свет в первом квартале 2026 года / Depositphotos

По состоянию на 1 апреля 2026 года, общая сумма, которую клиенты должны оплатить энергетической компании YASNO, составляет более 1,3 млрд грн. Из них 370 млн грн – это задолженность более 30 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба YASNO.

Там отмечают, что каждый месяц до 20 числа клиенты YASNO в Киеве должны платить за потребленную электроэнергию. В компании отмечают, что, учитывая, что киевляне пользуются электроэнергией с отсрочкой оплаты почти на месяц, важно вовремя осуществлять каждый платеж.

К примеру, счет, который клиенты получают в мае – это плата за электроэнергию, потребленную в апреле. Соответственно, оплата должна быть произведена не позднее 20 мая.

"Задержка оплаты на день, неделю, месяц – это нарушение условий договора о снабжении электрической энергией между клиентом и поставщиком", - подчеркивают в YASNO.

В компании добавляют, что своевременность и полнота расчетов важны, поскольку они оказывают непосредственное влияние на способность поставщика закупать электроэнергию, проводить расчеты на рынке электрической энергии и обеспечивать стабильное электроснабжение Киева.

YASNO призывает клиентов ответственно относиться к оплате счетов и не создавать дополнительных рисков для энергосистемы.

Напомним, правительство приняло решение продлить действие действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. Стоимость останется на уровне 4,32 грн за кВтч.

Автор:
Светлана Манько