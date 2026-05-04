Иран атаковал крупный нефтяной терминал в Эмиратах: возник пожар

Иран атаковал нефтяной терминал VTTI в Объединенных Арабских Эмиратах, спровоцировав пожар в промышленной зоне Фуджейры.

Объект, имеющий стратегическое значение и находящийся в общей собственности международных гигантов Vitol Group, IFM Global Infrastructure Fund и национальной нефтяной компании Абу-Даби Adnoc, стал целью атаки на фоне активизации боевых действий вблизи Ормузского пролива.

По сообщению местных властей Фуджейры, в нефтепромышленной зоне города вспыхнул масштабный пожар, нанесенный ударом иранского беспилотника. Этот инцидент стал частью более широкой волны атак, прокатившейся по региону в понедельник.

В частности, компания Adnoc ранее сообщила о повреждении одного из своих танкеров, атакованном двумя иранскими дронами у побережья Омана.

Подобные действия напрямую угрожают стабильности поставок сырья через ключевую морскую артерию, что уже вызвало серьезную обеспокоенность среди глобальных трейдеров и инвесторов.

Учитывая статус владельцев терминала, атака имеет не только военное, но и значительное финансовое измерение, поскольку Vitol является крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером. Сейчас профильные службы работают над локализацией пожара, а рынок ожидает официальной реакции международного сообщества по безопасности судоходства в регионе.

По данным Минобороны ОАЭ, системы противовоздушной обороны страны обнаружили четыре крылатые ракеты, три из которых были успешно перехвачены над территориальными водами, а четвертая упала в море.

В стране не утихают сигналы о ракетной опасности. Из-за угрозы воздушных ударов международный аэропорт Дубая полностью прекратил обслуживание рейсов.

Напомним, мировые цены на нефть незначительно снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормужском проливе. В то же время котировки остаются высокими из-за напряжения между США и Ираном и перебоев со снабжением.