Трамп приостановил сопровождение судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке операции "Проект свобода", которая предусматривала сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив. Решение принято по просьбе Пакистана и ряда других стран.

В то же время, по словам Трампа, режим морской блокады иранских портов остается в силе. Он объяснил паузу необходимостью проверить возможность достижения окончательного соглашения с Ираном на фоне "значительного прогресса" в переговорах.

По данным Международной морской организации, в акватории Персидского залива остаются заблокированными около 2 тысяч судов с примерно 20 тысячами моряков на борту.

11 апреля в Исламабаде состоялись трехсторонние переговоры с участием США, Ирана и Пакистана, однако стороны не достигли договоренностей по прекращению боевых действий. После этого ВМС США начали блокаду Ормузского пролива.

Ранее Тегеран замечал, что готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.