Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп приостановил сопровождение судов через Ормузский пролив

Ормузский пролив
Трамп приостановил сопровождение судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке операции "Проект свобода", которая предусматривала сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив. Решение принято по просьбе Пакистана и ряда других стран.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение, которое он в своей социальной сети Truth Social.

В то же время, по словам Трампа, режим морской блокады иранских портов остается в силе. Он объяснил паузу необходимостью проверить возможность достижения окончательного соглашения с Ираном на фоне "значительного прогресса" в переговорах.

По данным Международной морской организации, в акватории Персидского залива остаются заблокированными около 2 тысяч судов с примерно 20 тысячами моряков на борту.

11 апреля в Исламабаде состоялись трехсторонние переговоры с участием США, Ирана и Пакистана, однако стороны не достигли договоренностей по прекращению боевых действий. После этого ВМС США начали блокаду Ормузского пролива.

Ранее Тегеран замечал, что готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.

Автор:
Татьяна Гойденко