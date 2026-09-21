Європі загрожує дефіцит авіапалива попри зростання імпорту з Південної Кореї

Європа може зіткнутися з дефіцитом авіапалива у четвертому кварталі, навіть попри те, що поставки з Південної Кореї у вересні досягли найвищого рівня з жовтня 2022 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Консалтингова компанія Energy Aspects прогнозує, що в четвертому кварталі в Європі спостерігатиметься дефіцит реактивного палива у розмірі 510 000 барелів на день (81,08 млн л), порівняно з надлишком у 18 000 барелів на день у Сполучених Штатах та 419 000 барелів на день в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Тенденція третього кварталу загалом така ж.

Поставки з Південної Кореї зростають

У вересні Південна Корея стала одним із джерел авіапалива для Європи. За даними Kpler, поставки становили 129 тис. барелів на день (20,51 млн л) — це найвищий показник із жовтня 2022 року. Аналогічні обсяги наводить LSEG.

Європа також збільшила імпорт із Нігерії, США та Канади після початку війни з Іраном, яка вплинула на поставки з Близького Сходу.

"Оскільки очікується, що континент все ще не вистачатиме авіаційного палива, імпорт до Європи продовжиться", — сказав керівник відділу сировинних товарів Sparta Commodities Джеймс Ноель-Бесвік.

Як зазначають аналітики, ціна на європейське дизельне паливо досягла високого рівня, перевищуючи ціни на азійських ринках, що робить експорт до Європи більш вигідним.

Запаси скорочуються

При цьому, запаси авіапалива в нафтопереробному та сховищному центрі Амстердам-Роттердам-Антверпен за тиждень до 10 вересня опустилися до найнижчого рівня за сім років.

Водночас виробництво авіапалива в Південній Кореї у липні досягло майже 13,89 млн барелів (2,21 млрд л), що стало семирічним максимумом. Експорт сягнув найвищого рівня за 3,5 року.

Переробка нафти в липні становила 2,7 млн барелів на день (429,27 млн л) — на 16% більше, ніж у червні.

Нагадаємо, три найбільші авіакомпанії США — American Airlines, United Airlines та Southwest Airlines — скорочують або переглядають заплановані рейси через зростання цін на авіапальне.