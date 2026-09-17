Три крупнейших авиакомпании США сокращают запланированные рейсы из-за роста цен на топливо

Три крупнейших авиакомпании США — American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines — сокращают или пересматривают запланированные рейсы из-за роста цен на авиатопливо.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Авиаперевозчики пытаются компенсировать удорожание топлива за счет стоимости билетов, но часть менее прибыльных маршрутов сокращают.

American: дополнительные расходы – около $1 млрд

American Airlines ожидает, что только последний рост цен на топливо увеличит ее расходы в IV квартале примерно на $1 млрд.

Финансовый директор компании Девон Мэй сообщил, что цена топлива в IV квартале примерно на $1 за галлон (3,79 л) выше уровня, который компания закладывала в прогнозе в июле. По его словам, каждый рост цен на топливо на 1 цент за галлон (0,26 цента за литр) увеличивает квартальные расходы American примерно на $10 млн. Поэтому авиаперевозчик планирует скорректировать объем рейсов в конце IV квартала.

United и Southwest также сокращают рейсы

United Airlines уже решила упразднить часть рейсов, запланированных на декабрь. По словам финансового директора Майкла Лескина, дальнейшие изменения возможны в I квартале 2027 года и в течение 2027-го, если горючее будет оставаться дорогим.

"Мы летаем не для того, чтобы максимизировать долю рынка. Мы летаем, чтобы максимизировать доходность и генерирование свободных денежных средств", - сказал Лескин.

В свою очередь, Southwest Airlines уже сократила запланированный рост объемов перевозок на 2026 год примерно вдвое. Первоначально компания планировала увеличить их на 2–3% по сравнению с 2025 годом.

"Если цена на топливо будет выше в течение более длительного времени, естественной реакцией будет сокращение мощности", - сказал финансовый директор Southwest Том Докси.

Несмотря на это, компании сообщают о высоком спросе на перелеты, в частности, в премиальном и корпоративном сегментах.

Напомним, из-за проблем с авиатопливом в России ограничили заправку самолетов в 26 аэропортах по всей стране. В части из них иностранным и российским авиакомпаниям позволяют брать только необходимый для одного рейса объем топлива.